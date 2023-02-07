«Новые люди» предложили бесплатно принимать учителей в магистратуру

07 февраля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

«Новые люди» решили повысить престиж профессии педагога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты Госдумы из партии «Новые люди» подготовили законопроект о профессиональной переподготовке учителей за счет средств госбюджета. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме, замглавы комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева и первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева направили документ на отзыв в правительство. Цель законопроекта — повысить престиж профессии педагога, заявила URA.RU Горячева. «Мы говорим о том, какие условия должны быть созданы для учителей, чтобы они оставались в профессии, и она была для них перспективной. Наша инициатива позволит учителям получить новые знания и тем самым повысить их собственную заинтересованность на занятиях с детьми, поднять уровень удовлетворенности работой и жизнью в целом. В итоге это вдохновит учеников на развитие и выбор жизненного пути», — объяснила Ксения Горячева. Если инициатива «Новых людей» будет поддержана, педагоги с высшим педагогическим образованием и стажем работы не менее 5 лет смогут получить профессиональное образование по программам магистратуры на безвозмездной основе. Повышение квалификации будет доступно учителям только по соответствующей их квалификации программе. Авторы законопроекта отметили остроту проблемы недостаточно высокого престижа педагогических работников в России. Согласно международным исследованиям и данным Рособрнадзора, 22% учителей хотели бы покинуть школу в течение 5 лет. Сразу 29% родителей в РФ не порекомендует своим детям профессию учителя — то самый высокий показатель в мире. При этом 21% будущих педагогов ощущают недостаток профессиональных навыков. «По сути, мы решаем вопрос о привлекательности профессии еще как минимум на пять лет, потому что учителя будут совмещать работу и учебу в магистратуре. Рассчитываем, что после переподготовки педагог примет решение продолжать работать в школе и дальше, почувствовав новые возможность для самореализации», — отметила депутат Горячева. В случае принятия новый закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы из партии «Новые люди» подготовили законопроект о профессиональной переподготовке учителей за счет средств госбюджета. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме, замглавы комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева и первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева направили документ на отзыв в правительство. Цель законопроекта — повысить престиж профессии педагога, заявила URA.RU Горячева. «Мы говорим о том, какие условия должны быть созданы для учителей, чтобы они оставались в профессии, и она была для них перспективной. Наша инициатива позволит учителям получить новые знания и тем самым повысить их собственную заинтересованность на занятиях с детьми, поднять уровень удовлетворенности работой и жизнью в целом. В итоге это вдохновит учеников на развитие и выбор жизненного пути», — объяснила Ксения Горячева. Если инициатива «Новых людей» будет поддержана, педагоги с высшим педагогическим образованием и стажем работы не менее 5 лет смогут получить профессиональное образование по программам магистратуры на безвозмездной основе. Повышение квалификации будет доступно учителям только по соответствующей их квалификации программе. Авторы законопроекта отметили остроту проблемы недостаточно высокого престижа педагогических работников в России. Согласно международным исследованиям и данным Рособрнадзора, 22% учителей хотели бы покинуть школу в течение 5 лет. Сразу 29% родителей в РФ не порекомендует своим детям профессию учителя — то самый высокий показатель в мире. При этом 21% будущих педагогов ощущают недостаток профессиональных навыков. «По сути, мы решаем вопрос о привлекательности профессии еще как минимум на пять лет, потому что учителя будут совмещать работу и учебу в магистратуре. Рассчитываем, что после переподготовки педагог примет решение продолжать работать в школе и дальше, почувствовав новые возможность для самореализации», — отметила депутат Горячева. В случае принятия новый закон вступит в силу с 1 января 2024 года.