Секретарь Совбеза Украины заявил о готовности атаковать Россию собственным оружием

Украине ничто не мешает атаковать российские территории собственным вооружением. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства», — заявил Алексей Данилов в интервью телеканалу CNN. Авторы телеканала отмечают, что при этом страны Запада запретили наносить удары по территориям РФ. И когда происходили взрывы на стратегических объектах РФ, Киев зачастую не брал ответственность за эти удары.
Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде вооружения. К примеру, США приняли решение отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) «умные» бомбы, имеющие дальность действия около 150 километров. До этого Вашингтон отказывался предоставить систему ATACMS из-за опасений, что Украина может нанести удары по российским территориям.
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Украине ничто не мешает атаковать российские территории собственным вооружением. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства», — заявил Алексей Данилов в интервью телеканалу CNN. Авторы телеканала отмечают, что при этом страны Запада запретили наносить удары по территориям РФ. И когда происходили взрывы на стратегических объектах РФ, Киев зачастую не брал ответственность за эти удары. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде вооружения. К примеру, США приняли решение отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) «умные» бомбы, имеющие дальность действия около 150 километров. До этого Вашингтон отказывался предоставить систему ATACMS из-за опасений, что Украина может нанести удары по российским территориям.