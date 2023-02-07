Секретарь Совбеза Украины заявил о готовности атаковать Россию собственным оружием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Данилов заявил, что Украина может ударить собственным оружием по РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине ничто не мешает атаковать российские территории собственным вооружением. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства», — заявил Алексей Данилов в интервью телеканалу CNN. Авторы телеканала отмечают, что при этом страны Запада запретили наносить удары по территориям РФ. И когда происходили взрывы на стратегических объектах РФ, Киев зачастую не брал ответственность за эти удары.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде вооружения. К примеру, США приняли решение отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) «умные» бомбы, имеющие дальность действия около 150 километров. До этого Вашингтон отказывался предоставить систему ATACMS из-за опасений, что Украина может нанести удары по российским территориям.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украине ничто не мешает атаковать российские территории собственным вооружением. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства», — заявил Алексей Данилов в интервью телеканалу CNN. Авторы телеканала отмечают, что при этом страны Запада запретили наносить удары по территориям РФ. И когда происходили взрывы на стратегических объектах РФ, Киев зачастую не брал ответственность за эти удары. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде вооружения. К примеру, США приняли решение отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) «умные» бомбы, имеющие дальность действия около 150 километров. До этого Вашингтон отказывался предоставить систему ATACMS из-за опасений, что Украина может нанести удары по российским территориям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...