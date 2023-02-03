Newsweek: США передадут Украине «умные» бомбы для ударов по России

США приняли решение отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) «умные» бомбы, имеющие дальность действия около 150 километров. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.
«Киеву будут отправлены „умные“ бомбы, которые имеют дальность действия около 150 километров», — пишет журнал со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что бомбы могут запускаться из американских ракетных установок HIMARS.
Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует передать Украине бомбы с GPS-наведением. В свою очередь, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что США передадут Украине танки Abrams М1 исключительно с ослабленной броней, разработанные в 70-х годах, передает телеканал 360.
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США приняли решение отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) «умные» бомбы, имеющие дальность действия около 150 километров. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Киеву будут отправлены „умные“ бомбы, которые имеют дальность действия около 150 километров», — пишет журнал со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что бомбы могут запускаться из американских ракетных установок HIMARS. Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует передать Украине бомбы с GPS-наведением. В свою очередь, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что США передадут Украине танки Abrams М1 исключительно с ослабленной броней, разработанные в 70-х годах, передает телеканал 360.