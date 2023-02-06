Прокуратура выяснит причину смерти восьмилетней девочки в челябинской больнице

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По факту смерти восьмилетней девочки в больнице Озерска на глазах у матери, прокуратура Челябинской области организовала проверку. Правоохранителям предстоит выяснить соблюдения установленных требований при оказании медицинской помощи, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Прокуратурой области по факту публикации в СМИ сведений о смерти несовершеннолетнего ребенка в Озерске организована проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан, соблюдения установленных требований при оказании медицинской помощи. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник URA.RU отмечает, что у умершей 4 февраля Софии было хроническое заболевание желудка. Температура 39,9 у девочки подскочила 29 января и на следующий день родители вызвали скорую. В больницу девочка с температурой и рвотой поступила днем, 3 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что несовершеннолетняя девочка умерла на руках у матери в педиатрическом отделении местной больницы. Родители Софии обвинили в смерти дочери медиков, которые по их словам, проявили «нерасторопность и безразличие».