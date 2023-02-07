Переселенцы из Мариуполя поделились рассказом о своей новой жизни в Челябинске

Вынужденные переселенцы из Мариуполя пополнили ряды челябинских металлургов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вынужденные переселенцы из Мариуполя рассказали о своей новой жизни и работе на челябинском заводе. Видео с их рассказом разместила Служба занятости населения Челябинской области.

«До начала боевых действий жили в Мариуполе, я работал на заводе „Азовсталь“. На русском языке мы не имели права разговаривать. Мы попали под „Азов“, попали под „Айдар“», — говорит сотрудник одного из крупнейших челябинских заводов Андрей Гордиенко.

Гордиенко вместе с женой Оксаной, двумя взрослыми сыновьями и невесткой бежали из Мариуполя. Их старший сын чуть не погиб от сброшенной ВСУ рядом с домом бомбы.

Сейчас семья трудится на одном из крупнейших в Челябинске металлургических заводов. По словам супругов, Челябинск встретил семью очень гостеприимно, и они гордятся тем, что приносят пользу России. Возвращаться обратно на Украину они не собираются и уже начали откладывать деньги на покупку собственного жилья в Челябинске.