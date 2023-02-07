07 февраля 2023
06 февраля 2023

Переселенцы из Мариуполя поделились рассказом своей новой жизни в Челябинске. Видео

Переселенцы из Мариуполя поделились рассказом о своей новой жизни в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК». Челябинск, кислородно-конвертерный цех, металлургия, металлург, печь
Вынужденные переселенцы из Мариуполя пополнили ряды челябинских металлургов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вынужденные переселенцы из Мариуполя рассказали о своей новой жизни и работе на челябинском заводе. Видео с их рассказом разместила Служба занятости населения Челябинской области.

«До начала боевых действий жили в Мариуполе, я работал на заводе „Азовсталь“. На русском языке мы не имели права разговаривать. Мы попали под „Азов“, попали под „Айдар“», — говорит сотрудник одного из крупнейших челябинских заводов Андрей Гордиенко.

Гордиенко вместе с женой Оксаной, двумя взрослыми сыновьями и невесткой бежали из Мариуполя. Их старший сын чуть не погиб от сброшенной ВСУ рядом с домом бомбы.

Сейчас семья трудится на одном из крупнейших в Челябинске металлургических заводов. По словам супругов, Челябинск встретил семью очень гостеприимно, и они гордятся тем, что приносят пользу России. Возвращаться обратно на Украину они не собираются и уже начали откладывать деньги на покупку собственного жилья в Челябинске.

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Вынужденные переселенцы из Мариуполя рассказали о своей новой жизни и работе на челябинском заводе. Видео с их рассказом разместила Служба занятости населения Челябинской области. «До начала боевых действий жили в Мариуполе, я работал на заводе „Азовсталь“. На русском языке мы не имели права разговаривать. Мы попали под „Азов“, попали под „Айдар“», — говорит сотрудник одного из крупнейших челябинских заводов Андрей Гордиенко. Гордиенко вместе с женой Оксаной, двумя взрослыми сыновьями и невесткой бежали из Мариуполя. Их старший сын чуть не погиб от сброшенной ВСУ рядом с домом бомбы. Сейчас семья трудится на одном из крупнейших в Челябинске металлургических заводов. По словам супругов, Челябинск встретил семью очень гостеприимно, и они гордятся тем, что приносят пользу России. Возвращаться обратно на Украину они не собираются и уже начали откладывать деньги на покупку собственного жилья в Челябинске.
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