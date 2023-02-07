Крупнейшая газовая компания в Челябинске сменила руководителя

Гендиректором компании «Газпром газораспределение Челябинск» стал Антон Лебедев

К своим обязанностям новый руководитель приступит 9 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компании «Газпром газораспределение Челябинск» и «Челябинскгоргаз» возглавил Антон Лебедев. Как сообщили в пресс-службе предприятия, Лебедев с 2001 года работал на разных должностях в Иркутске.

«Антон Лебедев назначен новым генеральным директором „Газпром газораспределение Челябинск“ и „Челябинскгоргаз“. К своим обязанностям Лебедев приступит 9 февраля», — отметили в компании.

Лебедев сменил на посту руководителя Владимира Серадского, который после ухода с должности в ноябре 2010 года Георгия Шперлинга возглавил «Газпром газораспределение Челябинск», в январе 2013 года — «Челябинскгоргаз». Сам Лебедев окончил Иркутскую государственную экономическую академию и Санкт-Петербургский Горный университет.

Карьеру новый гендиректор предприятия начинал в 2001 году ведущим специалистом отдела иркутского филиала Центра контроля и внутреннего аудита на федеральном железнодорожном транспорте. Затем там же трудился главным ревизором. Сменил несколько должностей в структурных подразделениях «Российских железных дорог», минфине Иркутской области. Был заместителем руководителя Службы государственного финансового контроля Иркутской области, возглавлял АО «Иркутскоблгаз». Нового руководителя коллективам газовых компаний 8 февраля представил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.