Дроны атаковали пять городов и поселков Ростовской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за атак дронов ВСУ пострадали три жителя Ростовской области
Из-за атак дронов ВСУ пострадали три жителя Ростовской области Фото:

Украинские БПЛА в течение ночи нанесли удары по пяти территориям Ростовской области. Об этом сообщили власти региона.

«Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Ранения получили три человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские БПЛА в течение ночи нанесли удары по пяти территориям Ростовской области. Об этом сообщили власти региона. «Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Ранения получили три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...