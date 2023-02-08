Тревога сотруников военкомата оказалась ложной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У военкомата Каменска-Уральского (Свердловская область) заметили полицию, скорую помощь и сотрудников МЧС. По сообщению местного паблика в соцсети «ВКонтакте», в экстренные службы поступило сообщение о минировании. По словам источника URA.RU, все из-за ящика в подвале.

«Из-за сообщения о минировании к военкомату стянуты силы полиции, МЧС, скорая помощь», — рассказал администратор сообщества «Подслушано Каменск-Уральский» со ссылкой на подписчиков. В самом военкомате корреспонденту при этом заявили, что информацией об инциденте не обладают.

«Эвакуация действительно была. Там в подвале был оставлен ящик с вещами — то ли дворником, то ли уборщицей. О нем, видимо, забыли. Вот и перепугались, обнаружив», — поделился собеседник агентства, близкий к руководству военкомата.