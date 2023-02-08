К свердловскому военкомату стянули силовиков и скорую из-за странного ящика. Фото

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Отправка мобилизованных. Курган , призыв, призывники, военкомат, мобилизация, отправка призывников
Тревога сотруников военкомата оказалась ложной Фото:

У военкомата Каменска-Уральского (Свердловская область) заметили полицию, скорую помощь и сотрудников МЧС. По сообщению местного паблика в соцсети «ВКонтакте», в экстренные службы поступило сообщение о минировании. По словам источника URA.RU, все из-за ящика в подвале.

«Из-за сообщения о минировании к военкомату стянуты силы полиции, МЧС, скорая помощь», — рассказал администратор сообщества «Подслушано Каменск-Уральский» со ссылкой на подписчиков. В самом военкомате корреспонденту при этом заявили, что информацией об инциденте не обладают.

«Эвакуация действительно была. Там в подвале был оставлен ящик с вещами — то ли дворником, то ли уборщицей. О нем, видимо, забыли. Вот и перепугались, обнаружив», — поделился собеседник агентства, близкий к руководству военкомата.

Военкомат находится на ул. Паровозников, 7
Фото:

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У военкомата Каменска-Уральского (Свердловская область) заметили полицию, скорую помощь и сотрудников МЧС. По сообщению местного паблика в соцсети «ВКонтакте», в экстренные службы поступило сообщение о минировании. По словам источника URA.RU, все из-за ящика в подвале. «Из-за сообщения о минировании к военкомату стянуты силы полиции, МЧС, скорая помощь», — рассказал администратор сообщества «Подслушано Каменск-Уральский» со ссылкой на подписчиков. В самом военкомате корреспонденту при этом заявили, что информацией об инциденте не обладают. «Эвакуация действительно была. Там в подвале был оставлен ящик с вещами — то ли дворником, то ли уборщицей. О нем, видимо, забыли. Вот и перепугались, обнаружив», — поделился собеседник агентства, близкий к руководству военкомата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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