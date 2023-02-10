Депутат Госдумы призвал Россию заняться освобождением Германии

10 февраля 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Германия зависит от американского правительства и не обладает суверенитетом, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров Фото: Bundesregierung\Kugler Россия должна освободить Германию от американской армии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. Таким образом Россия может приобрести союзников в лице немецкого народа. «Мы можем ставить вопрос о деоккупации Германии. И тем самым мы получим на свою сторону немецкое общество, которое ненавидит оккупантов. Почему это не использовать?» — отметил Евгений Федоров в эфире телеканала «Первый Севастопольский». Он заявил, что в Германии осознают, что страна не обладает полноценным суверенитетом. Канцлера Германии Олафа Шольца неоднократно упрекали в зависимости от правительства США. Когда выяснилось, что диверсия на «Северных потоках» случилась по заказу Америки, Шольц не смог принять никаких ответных мер, передает «Цагрьград». Его пассивное поведение высмеял американский журналист Мак Блюменталь: «Олаф Шольц принял ответные меры, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки Leopard и попросив немцев меньше принимать горячий душ».

Россия должна освободить Германию от американской армии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. Таким образом Россия может приобрести союзников в лице немецкого народа. «Мы можем ставить вопрос о деоккупации Германии. И тем самым мы получим на свою сторону немецкое общество, которое ненавидит оккупантов. Почему это не использовать?» — отметил Евгений Федоров в эфире телеканала «Первый Севастопольский». Он заявил, что в Германии осознают, что страна не обладает полноценным суверенитетом. Канцлера Германии Олафа Шольца неоднократно упрекали в зависимости от правительства США. Когда выяснилось, что диверсия на «Северных потоках» случилась по заказу Америки, Шольц не смог принять никаких ответных мер, передает «Цагрьград». Его пассивное поведение высмеял американский журналист Мак Блюменталь: «Олаф Шольц принял ответные меры, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки Leopard и попросив немцев меньше принимать горячий душ».