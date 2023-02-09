Пермякам вернули более 2,6 млн рублей за отопление

Нормативы потребления для деревянных домов выше, чем для панельных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собственники 10 многоквартирных домов в Березниках Пермского края в октябре—декабре 2022 года переплатили за отопление 2,68 млн рублей. ПАО «Т Плюс» вернуло всю сумму в январе 2023 года. Информация об этом появилась на сайте краевой инспекции Госжилнадзора.

«Ресурсоснабжающая организация ПАО „Т Плюс“ самостоятельно устранила допущенное нарушение и вернула жителям 10 многоквартирных домов в Березниках переплату за отопление в размере 2,68 млн рублей», — сообщается на сайте. Перерасчеты отразились в январских квитанциях за отопление.

Жители этих домов ранее обратились в краевую ИГЖН с жалобами на неправильное начисление платы за оказываемую услугу. После проверки оказалось, что «Т Плюс» рассчитывало суммы по нормативам потребления для деревянных домов, которые значительно превышают нормативы для панельных и блочных зданий.

В январе стало известно о том, что ПАО «Т Плюс» вернуло полмиллиона за отопление жителям трех домов в Березниках. Причина была также в неправильном расчете нормативов.