Двум свердловским городам выделили 313 млн рублей на дороги

10 февраля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Дегтярск получит 182,5 млн рублей на дороги, а Заречный — 103,3 млн Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дегтярск и Заречный (Свердловская область) получат в 2023 году 313 млн рублей на строительство дорог. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального кабинета министров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Постановление позволяет уточнить распределение объемов субсидий из областного бюджета муниципальным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Так, Дегтярску будет направлено 182,5 миллиона рублей. Заречному — 130,3 миллиона рублей», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. В Дегтярске на выделенные деньги продолжат реконструкцию центральной улицы Калинина. В Заречном средства пойдут на строительство участка от перекрестка улиц Курчатова и Ленинградской до Энергетиков, по Энергетиков до перекрестка с Попова и дальше. Ранее правительство России наградило Свердловскую область за лучшие показатели в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проектный офис в Свердловской области получит памятный диплом и символический дорожный каток.

Дегтярск и Заречный (Свердловская область) получат в 2023 году 313 млн рублей на строительство дорог. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального кабинета министров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Постановление позволяет уточнить распределение объемов субсидий из областного бюджета муниципальным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Так, Дегтярску будет направлено 182,5 миллиона рублей. Заречному — 130,3 миллиона рублей», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. В Дегтярске на выделенные деньги продолжат реконструкцию центральной улицы Калинина. В Заречном средства пойдут на строительство участка от перекрестка улиц Курчатова и Ленинградской до Энергетиков, по Энергетиков до перекрестка с Попова и дальше. Ранее правительство России наградило Свердловскую область за лучшие показатели в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проектный офис в Свердловской области получит памятный диплом и символический дорожный каток.