10 февраля 2023

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан высокопоставленный медик

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги медик получала в обмен на услугу Фото:

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержана завотделением областной психоневрологической больницы. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Заведующая получала деньги от родственников пожилой пациентки, чтобы продлевать ее лечение в клинике. В данный момент известно о трехлетнем продлении, сумма вознаграждения превышает 100 тысяч рублей», — сообщил URA.RU источник.

По данным осведомителя, по данному факту возбуждено уголовное дело. К моменту публикации материала получить комментарий пресс-службы СУ СК по Челябинской области не удалось.

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В Челябинске по подозрению в получении взятки задержана завотделением областной психоневрологической больницы. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Заведующая получала деньги от родственников пожилой пациентки, чтобы продлевать ее лечение в клинике. В данный момент известно о трехлетнем продлении, сумма вознаграждения превышает 100 тысяч рублей», — сообщил URA.RU источник. По данным осведомителя, по данному факту возбуждено уголовное дело. К моменту публикации материала получить комментарий пресс-службы СУ СК по Челябинской области не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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