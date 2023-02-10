В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан высокопоставленный медик

11 февраля 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Деньги медик получала в обмен на услугу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске по подозрению в получении взятки задержана завотделением областной психоневрологической больницы. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Заведующая получала деньги от родственников пожилой пациентки, чтобы продлевать ее лечение в клинике. В данный момент известно о трехлетнем продлении, сумма вознаграждения превышает 100 тысяч рублей», — сообщил URA.RU источник. По данным осведомителя, по данному факту возбуждено уголовное дело. К моменту публикации материала получить комментарий пресс-службы СУ СК по Челябинской области не удалось.

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержана завотделением областной психоневрологической больницы. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Заведующая получала деньги от родственников пожилой пациентки, чтобы продлевать ее лечение в клинике. В данный момент известно о трехлетнем продлении, сумма вознаграждения превышает 100 тысяч рублей», — сообщил URA.RU источник. По данным осведомителя, по данному факту возбуждено уголовное дело. К моменту публикации материала получить комментарий пресс-службы СУ СК по Челябинской области не удалось.