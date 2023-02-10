В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан высокопоставленный медик

Деньги медик получала в обмен на услугу
В Челябинске по подозрению в получении взятки задержана завотделением областной психоневрологической больницы. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.
«Заведующая получала деньги от родственников пожилой пациентки, чтобы продлевать ее лечение в клинике. В данный момент известно о трехлетнем продлении, сумма вознаграждения превышает 100 тысяч рублей», — сообщил URA.RU источник.
По данным осведомителя, по данному факту возбуждено уголовное дело. К моменту публикации материала получить комментарий пресс-службы СУ СК по Челябинской области не удалось.
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