Депутат Госдумы Олег Колесников одним из первых написал заявление о призыве в Вооруженные Силы РФ в начале мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился фото обугленного и разрушенного Северодонецка. Фотографии донбасского города он разместил в своем telegram-канале.

«Вот так сегодня выглядит Северодонецк — в городе, где совсем недавно жило почти 100 тысяч человек, от обстрелов ВСУ разрушены каждые 8 из 10 домов. Восстанавливать придется почти с нуля, так что работы здесь будет очень много», — написал Колесников.

По словам депутата-фронтовика, первые шаги уже сделаны к восстановлению города уже сделаны. В уцелевшем жилье снова есть газ и вода, а также электричество. В Северодонецк начали возвращаться жители.

Депутат Госдумы Олег Колесников с коллегой Олегом Голиковым одними из первых написали заявления о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. После получения повесток оба парламентария прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад», участвующем в спецоперации. Оба депутата-бойца недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.

В разрушенном городе когда-то жило сто тысяч человек Фото: telegram-канал Олега Колесникова

В городе разрушены восемь из десяти домов Фото: telegram-канал Олега Колесникова

Здания разрушены из-за обстрелов ВСУ Фото: telegram-канал Олега Колесникова