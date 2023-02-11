Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился фото обугленного и разрушенного Северодонецка. Фотографии донбасского города он разместил в своем telegram-канале.
«Вот так сегодня выглядит Северодонецк — в городе, где совсем недавно жило почти 100 тысяч человек, от обстрелов ВСУ разрушены каждые 8 из 10 домов. Восстанавливать придется почти с нуля, так что работы здесь будет очень много», — написал Колесников.
По словам депутата-фронтовика, первые шаги уже сделаны к восстановлению города уже сделаны. В уцелевшем жилье снова есть газ и вода, а также электричество. В Северодонецк начали возвращаться жители.
Депутат Госдумы Олег Колесников с коллегой Олегом Голиковым одними из первых написали заявления о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. После получения повесток оба парламентария прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад», участвующем в спецоперации. Оба депутата-бойца недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.
В разрушенном городе когда-то жило сто тысяч человек
Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился фото обугленного и разрушенного Северодонецка. Фотографии донбасского города он разместил в своем telegram-канале. «Вот так сегодня выглядит Северодонецк — в городе, где совсем недавно жило почти 100 тысяч человек, от обстрелов ВСУ разрушены каждые 8 из 10 домов. Восстанавливать придется почти с нуля, так что работы здесь будет очень много», — написал Колесников. По словам депутата-фронтовика, первые шаги уже сделаны к восстановлению города уже сделаны. В уцелевшем жилье снова есть газ и вода, а также электричество. В Северодонецк начали возвращаться жители. Депутат Госдумы Олег Колесников с коллегой Олегом Голиковым одними из первых написали заявления о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. После получения повесток оба парламентария прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад», участвующем в спецоперации. Оба депутата-бойца недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.