11 февраля 2023
10 февраля 2023

Челябинский депутат-фронтовик поделился фото обугленного Северодонецка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Депутат Госдумы Олег Колесников одним из первых написал заявление о призыве в Вооруженные Силы РФ в начале мобилизации Фото:
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Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился фото обугленного и разрушенного Северодонецка. Фотографии донбасского города он разместил в своем telegram-канале.

«Вот так сегодня выглядит Северодонецк — в городе, где совсем недавно жило почти 100 тысяч человек, от обстрелов ВСУ разрушены каждые 8 из 10 домов. Восстанавливать придется почти с нуля, так что работы здесь будет очень много», — написал Колесников.

По словам депутата-фронтовика, первые шаги уже сделаны к восстановлению города уже сделаны. В уцелевшем жилье снова есть газ и вода, а также электричество. В Северодонецк начали возвращаться жители.

Депутат Госдумы Олег Колесников с коллегой Олегом Голиковым одними из первых написали заявления о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. После получения повесток оба парламентария прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад», участвующем в спецоперации. Оба депутата-бойца недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.

В разрушенном городе когда-то жило сто тысяч человек
Фото:
В городе разрушены восемь из десяти домов
Фото:
Здания разрушены из-за обстрелов ВСУ
Фото:
Сейчас в некоторых зданиях уже есть газ и вода
Фото:

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Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился фото обугленного и разрушенного Северодонецка. Фотографии донбасского города он разместил в своем telegram-канале. «Вот так сегодня выглядит Северодонецк — в городе, где совсем недавно жило почти 100 тысяч человек, от обстрелов ВСУ разрушены каждые 8 из 10 домов. Восстанавливать придется почти с нуля, так что работы здесь будет очень много», — написал Колесников. По словам депутата-фронтовика, первые шаги уже сделаны к восстановлению города уже сделаны. В уцелевшем жилье снова есть газ и вода, а также электричество. В Северодонецк начали возвращаться жители. Депутат Госдумы Олег Колесников с коллегой Олегом Голиковым одними из первых написали заявления о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. После получения повесток оба парламентария прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад», участвующем в спецоперации. Оба депутата-бойца недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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