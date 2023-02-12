12 февраля 2023

Екатеринбуржцам пытались продать пять тонн фальсифицированного сыра

© Служба новостей «URA.RU»
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УРАЛТЕСТ. Алексей Коробейников. Екатеринбург, продукты, сыр, еда
В Екатеринбург привезли сыр с поддельными документами Фото:

В Екатеринбурге пытались ввести в оборот тонну сыра «Российский» и четыре тонны сыра «Голландский», при этом данных о том, из чего он сделан, не было. Поэтому продукцию не пустили в продажу, сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

«Происхождение сырья неизвестно, установить качество и безопасность не представляется возможным. Площадка-изготовитель ООО „Норд Вест“, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, является фантомной. При этом входящая документация и подконтрольный товар были приняты сотрудниками „Агроальянс Екатеринбург“», — рассказывают подробности в ведомстве.

В сопроводительных документах специалисты Россельхознадзора увидели признаки фальсификации, также у них не было уверенности в том, что сведения о ветеринарно-санитарном состоянии сыра достоверные, поэтому партию изъяли из оборота. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Таджикистана в Екатеринбург, изъяли опасный мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки.

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В Екатеринбурге пытались ввести в оборот тонну сыра «Российский» и четыре тонны сыра «Голландский», при этом данных о том, из чего он сделан, не было. Поэтому продукцию не пустили в продажу, сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области. «Происхождение сырья неизвестно, установить качество и безопасность не представляется возможным. Площадка-изготовитель ООО „Норд Вест“, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, является фантомной. При этом входящая документация и подконтрольный товар были приняты сотрудниками „Агроальянс Екатеринбург“», — рассказывают подробности в ведомстве. В сопроводительных документах специалисты Россельхознадзора увидели признаки фальсификации, также у них не было уверенности в том, что сведения о ветеринарно-санитарном состоянии сыра достоверные, поэтому партию изъяли из оборота. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Таджикистана в Екатеринбург, изъяли опасный мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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