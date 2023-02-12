Екатеринбуржцам пытались продать пять тонн фальсифицированного сыра

13 февраля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

В Екатеринбург привезли сыр с поддельными документами Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге пытались ввести в оборот тонну сыра «Российский» и четыре тонны сыра «Голландский», при этом данных о том, из чего он сделан, не было. Поэтому продукцию не пустили в продажу, сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области. «Происхождение сырья неизвестно, установить качество и безопасность не представляется возможным. Площадка-изготовитель ООО „Норд Вест“, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, является фантомной. При этом входящая документация и подконтрольный товар были приняты сотрудниками „Агроальянс Екатеринбург“», — рассказывают подробности в ведомстве. В сопроводительных документах специалисты Россельхознадзора увидели признаки фальсификации, также у них не было уверенности в том, что сведения о ветеринарно-санитарном состоянии сыра достоверные, поэтому партию изъяли из оборота. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Таджикистана в Екатеринбург, изъяли опасный мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки.

В Екатеринбурге пытались ввести в оборот тонну сыра «Российский» и четыре тонны сыра «Голландский», при этом данных о том, из чего он сделан, не было. Поэтому продукцию не пустили в продажу, сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области. «Происхождение сырья неизвестно, установить качество и безопасность не представляется возможным. Площадка-изготовитель ООО „Норд Вест“, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, является фантомной. При этом входящая документация и подконтрольный товар были приняты сотрудниками „Агроальянс Екатеринбург“», — рассказывают подробности в ведомстве. В сопроводительных документах специалисты Россельхознадзора увидели признаки фальсификации, также у них не было уверенности в том, что сведения о ветеринарно-санитарном состоянии сыра достоверные, поэтому партию изъяли из оборота. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Таджикистана в Екатеринбург, изъяли опасный мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки.