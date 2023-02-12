В Челябинске перед Днем всех влюбленных вырос спрос и цены на красные розы

Покупатели роз предпочитают букеты подороже Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске перед 14 февраля, Днем всех влюбленных, раскупают дорогие букеты из красных роз. Об этом URA.RU сообщил владелец компании по доставке цветов «Роз-маркет» Дамир.

«Наибольший спрос среди цветов на красные розы. Покупатели берут букеты подороже. Притом четкого увеличения спроса на тот или иной размер ножки нет», — рассказал владелец компании Дамир.

Предприниматель отметил, что розы можно будет купить и в дни праздников, но они могут не соответствовать пожеланиям, например, по длине стебля. Также Дамир отметил URA.RU рост цен на цветы. «Стоимость роз у поставщиков в преддверии праздников повысилась на 30%. Отсюда повышение цен на букеты в розничных магазинах», — уточнил Дамир.

В компании по оптовым поставкам цветов «Бамбук» URA.RU объяснили, что подорожание происходит из-за роста стоимости транспортировки и роста цен в местах закупки. Производители роз увеличили их стоимость.