12 февраля 2023

В Челябинске перед Днем всех влюбленных вырос спрос и цены на красные розы

© Служба новостей «URA.RU»
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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения, новогодние игрушки, цветочный салон, букет красных роз
Покупатели роз предпочитают букеты подороже Фото:

В Челябинске перед 14 февраля, Днем всех влюбленных, раскупают дорогие букеты из красных роз. Об этом URA.RU сообщил владелец компании по доставке цветов «Роз-маркет» Дамир.

«Наибольший спрос среди цветов на красные розы. Покупатели берут букеты подороже. Притом четкого увеличения спроса на тот или иной размер ножки нет», — рассказал владелец компании Дамир.

Предприниматель отметил, что розы можно будет купить и в дни праздников, но они могут не соответствовать пожеланиям, например, по длине стебля. Также Дамир отметил URA.RU рост цен на цветы. «Стоимость роз у поставщиков в преддверии праздников повысилась на 30%. Отсюда повышение цен на букеты в розничных магазинах», — уточнил Дамир.

В компании по оптовым поставкам цветов «Бамбук» URA.RU объяснили, что подорожание происходит из-за роста стоимости транспортировки и роста цен в местах закупки. Производители роз увеличили их стоимость.

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В Челябинске перед 14 февраля, Днем всех влюбленных, раскупают дорогие букеты из красных роз. Об этом URA.RU сообщил владелец компании по доставке цветов «Роз-маркет» Дамир. «Наибольший спрос среди цветов на красные розы. Покупатели берут букеты подороже. Притом четкого увеличения спроса на тот или иной размер ножки нет», — рассказал владелец компании Дамир. Предприниматель отметил, что розы можно будет купить и в дни праздников, но они могут не соответствовать пожеланиям, например, по длине стебля. Также Дамир отметил URA.RU рост цен на цветы. «Стоимость роз у поставщиков в преддверии праздников повысилась на 30%. Отсюда повышение цен на букеты в розничных магазинах», — уточнил Дамир. В компании по оптовым поставкам цветов «Бамбук» URA.RU объяснили, что подорожание происходит из-за роста стоимости транспортировки и роста цен в местах закупки. Производители роз увеличили их стоимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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