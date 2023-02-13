Телеканал «Соловьев Live», авторский проект журналиста Владимира Соловьева, пригласил на прямой эфир лидера движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александра Воложанина с позывным «Якудза». По словам военкоров, челябинский блогер и боец СВО — это потрясающий человек, сумевший преодолеть невозможное.
«„Якудза“ — это потрясающий персонаж. Соловьев уже звонил ему, когда тот находился в госпитале и челябинский боец с теплотой вспоминает это общение. Сейчас у блогера закончился очередной контракт. Мы с ним спишемся и выведем „Якудзу“ в прямой эфир», — заявил военный корреспондент Андрей Гусельников в прямом эфире «Соловьев Live».
Гусельников рассказал, что в свою первую командировку в зону СВО «Якудза» получил два осколка в голову. Врачи для спасения головного мозга приняли решение удалить ему глаз, и он прошел девять госпиталей. У челябинца была частичная парализация, тело не слушалось, но он сумел реабилитироваться и вернулся на фронт.
После восстановления челябинец отправился на СВО в составе спецназа «Ахмат» в район Кременной, где сейчас находится один из горячих участков фронта. По словам военкора, «Якудза» очень благодарен главе Чечни Рамзану Кадырову и своим командирам за то, что они дали ему возможность вернуться в строй.
Ранее «Якудза» заявил, что ему нравится служить и штурмовиком и в разведке, но из-за возраста ему стали тяжело даваться 30-километровые учебные марш-броски. Сейчас он отправился в Чечню, где заключал контракт, чтобы забрать свои документы. «Якудза» планирует подыскать себе в армии РФ место замполита.
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