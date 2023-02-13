Челябинского бойца Кадырова пригласили на телеканал Соловьева. Видео

14 февраля 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

В свою первую командировку в зону СВО «Якудза» получил два осколка в голову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеканал «Соловьев Live», авторский проект журналиста Владимира Соловьева, пригласил на прямой эфир лидера движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александра Воложанина с позывным «Якудза». По словам военкоров, челябинский блогер и боец СВО — это потрясающий человек, сумевший преодолеть невозможное. «„Якудза“ — это потрясающий персонаж. Соловьев уже звонил ему, когда тот находился в госпитале и челябинский боец с теплотой вспоминает это общение. Сейчас у блогера закончился очередной контракт. Мы с ним спишемся и выведем „Якудзу“ в прямой эфир», — заявил военный корреспондент Андрей Гусельников в прямом эфире «Соловьев Live». Гусельников рассказал, что в свою первую командировку в зону СВО «Якудза» получил два осколка в голову. Врачи для спасения головного мозга приняли решение удалить ему глаз, и он прошел девять госпиталей. У челябинца была частичная парализация, тело не слушалось, но он сумел реабилитироваться и вернулся на фронт. После восстановления челябинец отправился на СВО в составе спецназа «Ахмат» в район Кременной, где сейчас находится один из горячих участков фронта. По словам военкора, «Якудза» очень благодарен главе Чечни Рамзану Кадырову и своим командирам за то, что они дали ему возможность вернуться в строй. Ранее «Якудза» заявил, что ему нравится служить и штурмовиком и в разведке, но из-за возраста ему стали тяжело даваться 30-километровые учебные марш-броски. Сейчас он отправился в Чечню, где заключал контракт, чтобы забрать свои документы. «Якудза» планирует подыскать себе в армии РФ место замполита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Телеканал «Соловьев Live», авторский проект журналиста Владимира Соловьева, пригласил на прямой эфир лидера движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александра Воложанина с позывным «Якудза». По словам военкоров, челябинский блогер и боец СВО — это потрясающий человек, сумевший преодолеть невозможное. «„Якудза“ — это потрясающий персонаж. Соловьев уже звонил ему, когда тот находился в госпитале и челябинский боец с теплотой вспоминает это общение. Сейчас у блогера закончился очередной контракт. Мы с ним спишемся и выведем „Якудзу“ в прямой эфир», — заявил военный корреспондент Андрей Гусельников в прямом эфире «Соловьев Live». Гусельников рассказал, что в свою первую командировку в зону СВО «Якудза» получил два осколка в голову. Врачи для спасения головного мозга приняли решение удалить ему глаз, и он прошел девять госпиталей. У челябинца была частичная парализация, тело не слушалось, но он сумел реабилитироваться и вернулся на фронт. После восстановления челябинец отправился на СВО в составе спецназа «Ахмат» в район Кременной, где сейчас находится один из горячих участков фронта. По словам военкора, «Якудза» очень благодарен главе Чечни Рамзану Кадырову и своим командирам за то, что они дали ему возможность вернуться в строй. Ранее «Якудза» заявил, что ему нравится служить и штурмовиком и в разведке, но из-за возраста ему стали тяжело даваться 30-километровые учебные марш-броски. Сейчас он отправился в Чечню, где заключал контракт, чтобы забрать свои документы. «Якудза» планирует подыскать себе в армии РФ место замполита.