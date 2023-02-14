Украина обвинила Россию в слежке через воздушные шары

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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, аэростат, око
Сотрудники ПВО Украины наблюдают за шарами, которые движутся в воздухе с малой скоростью (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушные шары, которые появились над Украиной, якобы используются Россией для слежки. Об этом заявил представитель командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат.

«Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью», — заявил Юрий Игнат. Его слова приводит издание «Украинская правда». Он отметил, что Россия якобы использует такие шары для разведки и отвлечения ПВО Украины.

В феврале над США летал китайский аэростат. Он предназначался для сборов метеоданных. Зонд пролетел над несколькими военными базами, что вызвало опасения у руководства США. Воздушный объект не сбивали несколько дней. Аналитики отметили, что проникновение иностранного воздушного объекта на территорию США подорвало репутацию администрации президента США Джо Байдена, сообщает RT. Спустя несколько дней, 5 февраля, США сбили китайский аэростат.

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Воздушные шары, которые появились над Украиной, якобы используются Россией для слежки. Об этом заявил представитель командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат. «Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью», — заявил Юрий Игнат. Его слова приводит издание «Украинская правда». Он отметил, что Россия якобы использует такие шары для разведки и отвлечения ПВО Украины. В феврале над США летал китайский аэростат. Он предназначался для сборов метеоданных. Зонд пролетел над несколькими военными базами, что вызвало опасения у руководства США. Воздушный объект не сбивали несколько дней. Аналитики отметили, что проникновение иностранного воздушного объекта на территорию США подорвало репутацию администрации президента США Джо Байдена, сообщает RT. Спустя несколько дней, 5 февраля, США сбили китайский аэростат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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