Raiffeisen Bank отказался продавать бизнес в России

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Raiffeisen решил приостановить продажу, чтобы оценить политическую ситуацию
Raiffeisen решил приостановить продажу, чтобы оценить политическую ситуацию Фото:

Австрийский банк Raiffeisen Bank International принял решение приостановить процесс продажи своего российского подразделения. Данная информация была опубликована в газете Financial Times.

«Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк, все еще ведущий бизнес в России, прекратил попытки продать свое подразделение в стране», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это происходит на фоне улучшения отношений между США и Россией. Банк, под давлением зарубежных властей, уже долгое время рассматривает возможность выхода из бизнеса в РФ, однако судебные разбирательства и заморозка акций значительно усложнили этот процесс.

В частности, российский суд наложил взыскание на сумму два миллиарда евро. Теперь, когда намечается сближение между Вашингтоном и Москвой, Raiffeisen решил остановить попытки продажи, чтобы оценить политическую ситуацию. В то же время он продолжает соблюдать требования Европейского центрального банка по сворачиванию бизнеса в России. Банк уже понес убытки из-за судебных решений, потеряв почти миллиард долларов в последнем квартале.

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Австрийский банк Raiffeisen Bank International принял решение приостановить процесс продажи своего российского подразделения. Данная информация была опубликована в газете Financial Times. «Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк, все еще ведущий бизнес в России, прекратил попытки продать свое подразделение в стране», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это происходит на фоне улучшения отношений между США и Россией. Банк, под давлением зарубежных властей, уже долгое время рассматривает возможность выхода из бизнеса в РФ, однако судебные разбирательства и заморозка акций значительно усложнили этот процесс. В частности, российский суд наложил взыскание на сумму два миллиарда евро. Теперь, когда намечается сближение между Вашингтоном и Москвой, Raiffeisen решил остановить попытки продажи, чтобы оценить политическую ситуацию. В то же время он продолжает соблюдать требования Европейского центрального банка по сворачиванию бизнеса в России. Банк уже понес убытки из-за судебных решений, потеряв почти миллиард долларов в последнем квартале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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