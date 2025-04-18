ВСУ атаковали жителя Белгородской области, когда он ехал на велосипеде

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал местного жителя, который передвигался на велосипеде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
«В Новой Таволжанке дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. Попутным транспортом пострадавший доставлен на подстанцию скорой медицинской помощи в г. Шебекино», — заявил Гладков. Об ударе ВСУ глава региона написал в своем официальном telegram-канале.
Пострадавшему диагностировали баротравму и осколочное ранение спины. Было принято решение о транспортировке пострадавшего в белгородскую городскую больницу №2.
В ночь на 18 апреля ВСУ атаковали российские регионы в помощью 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Вражеские беспилотники сбили над территориями Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, акваторией Азовского моря, Крымом и Краснодарским краем.
Как сообщил глава региона, в Волоконовском районе в результате атаки БПЛА погибли два бойца самообороны. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
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