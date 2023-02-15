Страховая компания-банкрот потребовала от фирмы сына пермского экс-губернатора деньги

Обанкротившаяся страховая компания решила взыскать 2,5 млн рублей с фирмы сына пермского экс-губернатора

Страховая компания пыталась в суде взыскать деньги с фирмы сына пермского экс-губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акционерному обществу «Страховая группа «Спасские ворота-М» (признано банкротом) не удалось отсудить у компании пермского экс-губернатора Олега Чиркунова Антона деньги. Организация пыталась в суде взыскать с ООО «Вилли», принадлежащей Чиркунову-младшему 2,5 млн рублей.

Арбитражный суд Московской области отказал истцу в удовлетворении заявленных требований. Страховая организация обжаловала решение суда первой инстанции, полагая, что судом были «нарушены нормы материального права и процессуального». «При проведении инвентаризации имущества страховой организации установлено, что ООО «Вили» имеет дебиторскую задолженность перед страховой организацией, которая составляет 2 484 479 рублей», — указано в определении суда. АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» в суде указало, что в период с 11 декабря 2017 года по 22 апреля 2021 года ООО «Вилли» оказывала организации транспортные услуги. По мнению истца, эти деньги компания «получила необоснованно».

В свою очередь ответчик указал, что транспортные услуги оказывались истцу за период с декабря 2017 года до апреля 2019 года. «После указанной даты денежные средства от истца не поступали», — отмечается в определении. Кроме того, суд установил, что страховая организация имеет задолженность перед компанией «Вилли» в размере 402,5 тыс. рублей. Точку в судебных разбирательствах, длившихся с середины 2022 года, поставил Десятый арбитражный суд Москвы, отказав АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» в удовлетворении исковых требований.

URA.RU также рассказывало о судебных разбирательствах компании Чиркунова-младшего с Минфином РФ. Предприниматель добивался в суде возмещения ущерба за привлечение федеральным ведомством его компаний — «Вили» и «Вили-разработка» — к административной ответственности.