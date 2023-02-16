В МИД РФ исключили возможность переговоров с Вашингтоном по Украине

О возможных переговорах с Вашингтоном речи нет, потому что США к этому не готовы и игнорируют сигналы с российской стороны. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он добавил, что Россия открыта к обсуждению любых вопросов, но американцы после начала СВО «обрубили все каналы».
«Они [США] взяли Украину на свой кошт и превратили ее, без преувеличения, в антироссийский таран. О чем можно в этой ситуации говорить с Вашингтоном с точки зрения дипломатии — это огромный вопрос. Я не вижу готовности Вашингтона ни в малейшей степени прислушиваться к нашим подходам и приоритетам. Что тут говорить о каком-то дипломатическом или политическом процессе», — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
Он отметил, что между РФ и США дипломатия необходима. По его словам, странам нужно говорить о безопасности и стратегической стабильности, а также обсуждать вопросы дальнейшего сосуществования.
В российском МИД оценили вероятность переговоров по Украине при Байдене как крайне малую. В ведомстве отмечали, что переговорный процесс начинался несколько раз, но был прерван. Ранее в США привели несколько шагов для завершения конфликта на Украине. Варианты опубликованы в докладе американского исследовательского центра RAND Сorporation.
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