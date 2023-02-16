В Челябинске дело организованной преступной группировки (ОПГ), проводящей незаконные азартные игры, направили в суд. О том, что у обвиняемых была целая сеть игровых залов, которую обезвредили сотрудники полиции, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Незаконной игорной деятельностью занимались 24 участника. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 171.2 УК РФ. (Незаконная организация и проведение азартных игр). Материалы направлены в Калининский райсуд», — уточнили в ведомстве.
Организатором бизнеса оказался ранее судимый за убийство 55-летний мужчина. Среди обвиняемых также администраторы, охранники, техперсонал и операторы. Полицейскими ликвидировано четыре игорных зала в Калининском, Курчатовском и Советском районах.
Ранее судимый за убийство 55-летний оказался организатором
фото: ГУ МВД по Челябинской области
Игорные залы были открыты в Калининском, Курчатовском и Советском районах
В Челябинске дело организованной преступной группировки (ОПГ), проводящей незаконные азартные игры, направили в суд. О том, что у обвиняемых была целая сеть игровых залов, которую обезвредили сотрудники полиции, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Незаконной игорной деятельностью занимались 24 участника. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 171.2 УК РФ. (Незаконная организация и проведение азартных игр). Материалы направлены в Калининский райсуд», — уточнили в ведомстве. Организатором бизнеса оказался ранее судимый за убийство 55-летний мужчина. Среди обвиняемых также администраторы, охранники, техперсонал и операторы. Полицейскими ликвидировано четыре игорных зала в Калининском, Курчатовском и Советском районах.