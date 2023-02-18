В Златоусте пожарные спасли ребенка, задыхавшегося в дыму

19 февраля 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Пожар случился в частном доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Златоусте Челябинской области пожарные спасли ребенка, задыхавшегося в дыму на пожаре. Об этом сообщило региональное МЧС. «В ночное время произошел пожар в частном жилом доме на улице Инкубаторная в городе Златоусте. На момент прибытия огнеборцев происходило горение мебели и вещей на площади шесть кв. м. В доме находилось пять человек, в том числе трое детей (мальчики 2, 6 и 11 лет). Погибших нет, травмирован один ребенок (мальчик 2011 года рождения), он получил отравление продуктами горения и госпитализирован в ГБУЗ ДГБ Златоуста. Ребенок из дома был спасен сотрудниками МЧС. До прибытия бригады СМП пожарные оказывали реанимационные мероприятия», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Как рассказали в МЧС, причина пожара — короткое замыкание электрического обогревателя. Сотрудники МЧС напомнили, что они настоятельно рекомендуют оборудовать жилье автоматическими приборами отключения электроэнергии в случае нештатной ситуации. Это позволит не допустить возгорания из-за короткого замыкания электрооборудования.

В Златоусте Челябинской области пожарные спасли ребенка, задыхавшегося в дыму на пожаре. Об этом сообщило региональное МЧС. «В ночное время произошел пожар в частном жилом доме на улице Инкубаторная в городе Златоусте. На момент прибытия огнеборцев происходило горение мебели и вещей на площади шесть кв. м. В доме находилось пять человек, в том числе трое детей (мальчики 2, 6 и 11 лет). Погибших нет, травмирован один ребенок (мальчик 2011 года рождения), он получил отравление продуктами горения и госпитализирован в ГБУЗ ДГБ Златоуста. Ребенок из дома был спасен сотрудниками МЧС. До прибытия бригады СМП пожарные оказывали реанимационные мероприятия», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Как рассказали в МЧС, причина пожара — короткое замыкание электрического обогревателя. Сотрудники МЧС напомнили, что они настоятельно рекомендуют оборудовать жилье автоматическими приборами отключения электроэнергии в случае нештатной ситуации. Это позволит не допустить возгорания из-за короткого замыкания электрооборудования.