В Нижнем Тагиле выставили на торги участок для строительства жилья

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Клипарт Строительство. Тюмень, ипотека, строительство дома, строительство, стройка, многоэтажное строительство
На торгах появился участок в районе улиц Чайковского, Ильича и Тимирязева в Нижнем Тагиле Фото:

Фонд развития территорий выставил на торги земельный участок в Нижнем Тагиле (Свердловская область) для строительства жилья. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Выставленный на торги участок находится в районе улиц Чайковского, Ильича и Тимирязева, следует из сообщения пресс-службы Фонда развития территорий. На торговой площадке «Сбербанк-АСТ» указано, что торги начинаются 3,8 миллионов рублей.

Начнутся торги 22 марта в 10:30, подведение итогов пройдет на следующий день в 18 часов. Минимальный шаг торгов равен 5% — около 190 тысяч рублей от начальной цены, максимальный шаг 20%, следует из информации указанной на площадке «Сбербанк-АСТ».

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Фонд развития территорий выставил на торги земельный участок в Нижнем Тагиле (Свердловская область) для строительства жилья. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Выставленный на торги участок находится в районе улиц Чайковского, Ильича и Тимирязева, следует из сообщения пресс-службы Фонда развития территорий. На торговой площадке «Сбербанк-АСТ» указано, что торги начинаются 3,8 миллионов рублей. Начнутся торги 22 марта в 10:30, подведение итогов пройдет на следующий день в 18 часов. Минимальный шаг торгов равен 5% — около 190 тысяч рублей от начальной цены, максимальный шаг 20%, следует из информации указанной на площадке «Сбербанк-АСТ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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