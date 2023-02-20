В Нижнем Тагиле выставили на торги участок для строительства жилья

20 февраля 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

На торгах появился участок в районе улиц Чайковского, Ильича и Тимирязева в Нижнем Тагиле Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фонд развития территорий выставил на торги земельный участок в Нижнем Тагиле (Свердловская область) для строительства жилья. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Выставленный на торги участок находится в районе улиц Чайковского, Ильича и Тимирязева, следует из сообщения пресс-службы Фонда развития территорий. На торговой площадке «Сбербанк-АСТ» указано, что торги начинаются 3,8 миллионов рублей. Начнутся торги 22 марта в 10:30, подведение итогов пройдет на следующий день в 18 часов. Минимальный шаг торгов равен 5% — около 190 тысяч рублей от начальной цены, максимальный шаг 20%, следует из информации указанной на площадке «Сбербанк-АСТ».

Фонд развития территорий выставил на торги земельный участок в Нижнем Тагиле (Свердловская область) для строительства жилья. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Выставленный на торги участок находится в районе улиц Чайковского, Ильича и Тимирязева, следует из сообщения пресс-службы Фонда развития территорий. На торговой площадке «Сбербанк-АСТ» указано, что торги начинаются 3,8 миллионов рублей. Начнутся торги 22 марта в 10:30, подведение итогов пройдет на следующий день в 18 часов. Минимальный шаг торгов равен 5% — около 190 тысяч рублей от начальной цены, максимальный шаг 20%, следует из информации указанной на площадке «Сбербанк-АСТ».