Свердловские силовики поймали мужчину, гулявшего с винтовкой

В Висимском заповеднике (Свердловская область) пойман мужчина, который гулял по лесу с расчехленным карабином и, предположительно, охотился на лося. Его готовятся судить, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Сотрудники полиции из подразделения дознания ОВД Кировграда завершили расследование и направили в суд материалы уголовного дела по факту хранения незарегистрированного оружия и незаконной охоты на территории охранной зоны Висимского заповедника», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что инцидент с охотником произошел в сентябре 2022 года — мужчина гулял по заповеднику с карабином.
Инспектор, охраняющий заповедник, заметил, как охотник с манком шел по следу лося. У него был расчехлен карабин, что запрещено в заповеднике. На его территории повесили таблички, напоминающие о запрете охоты. Задержанным оказался житель Новоуральска, при котором была винтовка и несколько патронов. Если в суде будет доказано, что мужчина собирался охотиться в заповеднике, ему могут назначить до двух лет колонии. Свердловчанин ожидает заседания.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.