20 февраля 2023

Свердловские силовики поймали мужчину, гулявшего с винтовкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Мужчину в лесу поймали с карабином и пятью патронами Фото:

В Висимском заповеднике (Свердловская область) пойман мужчина, который гулял по лесу с расчехленным карабином и, предположительно, охотился на лося. Его готовятся судить, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции из подразделения дознания ОВД Кировграда завершили расследование и направили в суд материалы уголовного дела по факту хранения незарегистрированного оружия и незаконной охоты на территории охранной зоны Висимского заповедника», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что инцидент с охотником произошел в сентябре 2022 года — мужчина гулял по заповеднику с карабином.

Инспектор, охраняющий заповедник, заметил, как охотник с манком шел по следу лося. У него был расчехлен карабин, что запрещено в заповеднике. На его территории повесили таблички, напоминающие о запрете охоты. Задержанным оказался житель Новоуральска, при котором была винтовка и несколько патронов. Если в суде будет доказано, что мужчина собирался охотиться в заповеднике, ему могут назначить до двух лет колонии. Свердловчанин ожидает заседания.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Висимском заповеднике (Свердловская область) пойман мужчина, который гулял по лесу с расчехленным карабином и, предположительно, охотился на лося. Его готовятся судить, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники полиции из подразделения дознания ОВД Кировграда завершили расследование и направили в суд материалы уголовного дела по факту хранения незарегистрированного оружия и незаконной охоты на территории охранной зоны Висимского заповедника», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что инцидент с охотником произошел в сентябре 2022 года — мужчина гулял по заповеднику с карабином. Инспектор, охраняющий заповедник, заметил, как охотник с манком шел по следу лося. У него был расчехлен карабин, что запрещено в заповеднике. На его территории повесили таблички, напоминающие о запрете охоты. Задержанным оказался житель Новоуральска, при котором была винтовка и несколько патронов. Если в суде будет доказано, что мужчина собирался охотиться в заповеднике, ему могут назначить до двух лет колонии. Свердловчанин ожидает заседания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...