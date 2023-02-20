Свердловские силовики поймали мужчину, гулявшего с винтовкой

21 февраля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Мужчину в лесу поймали с карабином и пятью патронами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Висимском заповеднике (Свердловская область) пойман мужчина, который гулял по лесу с расчехленным карабином и, предположительно, охотился на лося. Его готовятся судить, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники полиции из подразделения дознания ОВД Кировграда завершили расследование и направили в суд материалы уголовного дела по факту хранения незарегистрированного оружия и незаконной охоты на территории охранной зоны Висимского заповедника», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что инцидент с охотником произошел в сентябре 2022 года — мужчина гулял по заповеднику с карабином. Инспектор, охраняющий заповедник, заметил, как охотник с манком шел по следу лося. У него был расчехлен карабин, что запрещено в заповеднике. На его территории повесили таблички, напоминающие о запрете охоты. Задержанным оказался житель Новоуральска, при котором была винтовка и несколько патронов. Если в суде будет доказано, что мужчина собирался охотиться в заповеднике, ему могут назначить до двух лет колонии. Свердловчанин ожидает заседания.

В Висимском заповеднике (Свердловская область) пойман мужчина, который гулял по лесу с расчехленным карабином и, предположительно, охотился на лося. Его готовятся судить, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники полиции из подразделения дознания ОВД Кировграда завершили расследование и направили в суд материалы уголовного дела по факту хранения незарегистрированного оружия и незаконной охоты на территории охранной зоны Висимского заповедника», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что инцидент с охотником произошел в сентябре 2022 года — мужчина гулял по заповеднику с карабином. Инспектор, охраняющий заповедник, заметил, как охотник с манком шел по следу лося. У него был расчехлен карабин, что запрещено в заповеднике. На его территории повесили таблички, напоминающие о запрете охоты. Задержанным оказался житель Новоуральска, при котором была винтовка и несколько патронов. Если в суде будет доказано, что мужчина собирался охотиться в заповеднике, ему могут назначить до двух лет колонии. Свердловчанин ожидает заседания.