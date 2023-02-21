Из прилетевшего в Польшу самолета Байдена выпал человек. Видео 21 февраля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 + Пассажир самолета, на котором Джо Байден прилетел в Варшаву, выпал из самолета Фото: Official White House / Adam Schultz Пассажир самолета, на котором в Польшу прилетел президент США Джо Байден, упал с трапа. Видео, на котором зафиксирован инцидент, опубликовали польские СМИ. На видеозаписи пассажиры выходят из американского самолета. Один из них падает и скатывается по трапу, его подхватывают встречающие. Видеозапись была опубликована на польском интернет-портале O2. Президент США Джо Байден прибыл в Польшу. В Варшаве он собирается обсудить возможности сдерживания России в украинском конфликте, передает RT. В администрации американского президента считают, что Байден отправит из Варшавы сигнал президенту России Владимиру Путину. Пассажир самолета, на котором в Польшу прилетел президент США Джо Байден, упал с трапа. Видео, на котором зафиксирован инцидент, опубликовали польские СМИ. На видеозаписи пассажиры выходят из американского самолета. Один из них падает и скатывается по трапу, его подхватывают встречающие. Видеозапись была опубликована на польском интернет-портале O2. Президент США Джо Байден прибыл в Польшу. В Варшаве он собирается обсудить возможности сдерживания России в украинском конфликте, передает RT. В администрации американского президента считают, что Байден отправит из Варшавы сигнал президенту России Владимиру Путину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям