Пассажир самолета, на котором в Польшу прилетел президент США Джо Байден, упал с трапа. Видео, на котором зафиксирован инцидент, опубликовали польские СМИ.
На видеозаписи пассажиры выходят из американского самолета. Один из них падает и скатывается по трапу, его подхватывают встречающие. Видеозапись была опубликована на польском интернет-портале O2.
Президент США Джо Байден прибыл в Польшу. В Варшаве он собирается обсудить возможности сдерживания России в украинском конфликте, передает RT. В администрации американского президента считают, что Байден отправит из Варшавы сигнал президенту России Владимиру Путину.
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