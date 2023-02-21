Из прилетевшего в Польшу самолета Байдена выпал человек. Видео

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Президент США. stock, трап, борт, самолет, stock, Джо Байден, Джилл
Пассажир самолета, на котором Джо Байден прилетел в Варшаву, выпал из самолета Фото:

Пассажир самолета, на котором в Польшу прилетел президент США Джо Байден, упал с трапа. Видео, на котором зафиксирован инцидент, опубликовали польские СМИ.

На видеозаписи пассажиры выходят из американского самолета. Один из них падает и скатывается по трапу, его подхватывают встречающие. Видеозапись была опубликована на польском интернет-портале O2.

Президент США Джо Байден прибыл в Польшу. В Варшаве он собирается обсудить возможности сдерживания России в украинском конфликте, передает RT. В администрации американского президента считают, что Байден отправит из Варшавы сигнал президенту России Владимиру Путину.

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Пассажир самолета, на котором в Польшу прилетел президент США Джо Байден, упал с трапа. Видео, на котором зафиксирован инцидент, опубликовали польские СМИ. На видеозаписи пассажиры выходят из американского самолета. Один из них падает и скатывается по трапу, его подхватывают встречающие. Видеозапись была опубликована на польском интернет-портале O2. Президент США Джо Байден прибыл в Польшу. В Варшаве он собирается обсудить возможности сдерживания России в украинском конфликте, передает RT. В администрации американского президента считают, что Байден отправит из Варшавы сигнал президенту России Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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