Свердловские власти утвердили новую схему выборов в Екатеринбурге

Свердловские депутаты одобрили схему «25 на 10» на выборах в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловское заксобрание согласовало новую схему выборов в думу Екатеринбурга. В следующем созыве, как и анонсировало URA.RU, количество депутатов сократится с 36 до 35, из них 25 будут избраны по одномандатным округам вместо нынешних 18. Такие поправки в избирательный кодекс Свердловской области утверждены большинством голосов, передает корреспондент из парламента.

«На сегодняшний день не менее половины мандатов распределяются между списками партий. В целях увеличения количества депутатов, избранных по одномандатным округам, предлагается установить, что между списками распределяются десять мандатов. Увеличение доли депутатов, избираемых по округам, направлено на приближение депутатов к избирателям», — описал суть поправок первый вице-спикер Дмитрий Жуков.

Обсуждение вопроса вылилось в ожесточенную полемику. Фракция КПРФ и ее лидер Александр Ивачев обвинили «Единую Россию» в том, что за счет поправок партия пытается снизить конкуренцию на выборах: традиционно одномандатные округа выиграют именно единороссы, а оппозиция забирает мандаты по спискам. В ответ представители ЕР парировали, что в округах побеждают те, кого выбирают избиратели. На голосовании поправки поддержали 32 депутата, еще семь высказались против, трое воздержались и трое не проголосовали.

Действующий созыв екатеринбургской думы в 2018 году избирали по схеме «50 на 50»: 18 мест разыгрывались в одномандатных округах, 18 — по партспискам. О том, что на выборах-2023 порядок будет изменен, URA.RU сообщало еще прошлой осенью. Источники агентства называли переход к схеме «25 на 10» наиболее вероятным. В начале января стало известно, что идею согласовал внутриполитический блок администрации президента России.

Выборы в гордуму Екатеринбурга намечены на сентябрь 2023 года. Они станут одним из главных политических событий УрФО. Считается, что по итогам кампании мэр Алексей Орлов хочет установить полный контроль над городской властью. Нынешний созыв сформировался задолго до того, как он стал мэром, и ориентирован на разные группы влияния.