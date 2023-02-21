21 февраля 2023

Двое военных из Пермского края погибли на спецоперации

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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, траур, прощание, флаг россии, почетный караул, гроб, воинские почести, прощание с погибшим в сво, погибщий в сво
С добровольцами прощаются в Частинском округе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Частинском округе Пермского края сообщили о гибели двух жителей, которые служили в зоне спецоперации. Максим Соколов и Василий Атарских принимали участие в СВО в качестве добровольцев.

«Два наших земляка отдали жизнь, защищая границы нашей Родины, добровольцы, участники СВО. Наши земляки из Пихтовки и Ножовки», — говорится на странице администрации Частинского округа в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее вынужденной мерой. Цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

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В Частинском округе Пермского края сообщили о гибели двух жителей, которые служили в зоне спецоперации. Максим Соколов и Василий Атарских принимали участие в СВО в качестве добровольцев. «Два наших земляка отдали жизнь, защищая границы нашей Родины, добровольцы, участники СВО. Наши земляки из Пихтовки и Ножовки», — говорится на странице администрации Частинского округа в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее вынужденной мерой. Цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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