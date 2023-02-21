Двое военных из Пермского края погибли на спецоперации

С добровольцами прощаются в Частинском округе (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Частинском округе Пермского края сообщили о гибели двух жителей, которые служили в зоне спецоперации. Максим Соколов и Василий Атарских принимали участие в СВО в качестве добровольцев.
«Два наших земляка отдали жизнь, защищая границы нашей Родины, добровольцы, участники СВО. Наши земляки из Пихтовки и Ножовки», — говорится на странице администрации Частинского округа в соцсети «ВКонтакте».
Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее вынужденной мерой. Цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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