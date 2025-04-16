Старейший пермский производитель одежды увеличил выручку на сотни миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка фабрики составила более 200 млн рублей
Выручка фабрики составила более 200 млн рублей Фото:

ООО «Торговый дом „Пермодежда“ Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании составила более 550 млн рублей. Годом ранее этот показатель составил более 330 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „ТД „Пермодежда“ за 2024 год. Выручка — 550,3 млн рублей, чистая прибыль — 11,1 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, выручка общества увеличилась более чем на 200 млн рублей.

Предприятие основано в 1928 году на базе рабочей артели. Сегодня это одна швейная фабрика в Перми, а также три цеха в Пермском крае. На фабрике реализуется полный цикл создания профессиональной, форменной и корпоративной одежды.

Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский продавец белья получил рекордную прибыль. ООО «Бельетаж», продающее одежду в магазинах под одноименным брендом, показала чистую прибыль более 206 млн рублей.

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ООО «Торговый дом „Пермодежда“ Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании составила более 550 млн рублей. Годом ранее этот показатель составил более 330 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „ТД „Пермодежда“ за 2024 год. Выручка — 550,3 млн рублей, чистая прибыль — 11,1 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, выручка общества увеличилась более чем на 200 млн рублей. Предприятие основано в 1928 году на базе рабочей артели. Сегодня это одна швейная фабрика в Перми, а также три цеха в Пермском крае. На фабрике реализуется полный цикл создания профессиональной, форменной и корпоративной одежды. Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский продавец белья получил рекордную прибыль. ООО «Бельетаж», продающее одежду в магазинах под одноименным брендом, показала чистую прибыль более 206 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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