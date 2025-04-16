Старейший пермский производитель одежды увеличил выручку на сотни миллионов

ООО «Торговый дом „Пермодежда“ Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании составила более 550 млн рублей. Годом ранее этот показатель составил более 330 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „ТД „Пермодежда“ за 2024 год. Выручка — 550,3 млн рублей, чистая прибыль — 11,1 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, выручка общества увеличилась более чем на 200 млн рублей.
Предприятие основано в 1928 году на базе рабочей артели. Сегодня это одна швейная фабрика в Перми, а также три цеха в Пермском крае. На фабрике реализуется полный цикл создания профессиональной, форменной и корпоративной одежды.
Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский продавец белья получил рекордную прибыль. ООО «Бельетаж», продающее одежду в магазинах под одноименным брендом, показала чистую прибыль более 206 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!