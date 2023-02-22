На Украине погиб солдат из Свердловской области. Фото

В ходе спецоперации погиб Антон Чугайнов из свердловского поселка Прохладный

23 февраля 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Антон Чугайнов был командиром стрелкового отделения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб житель поселка Прохладный Свердловской области Антон Чугайнов. Об этом сообщает Косулинская сельская управа в соцсети «ВКонтакте». «На Украине 7 января, выполняя воинский долг, погиб Антон Чугайнов. Он сражался в селе Червонопоповка (ЛНР)», — говорится в сообщении. Чугайнов имел должность командира стрелкового отделения стрелкового батальона. У мужчины остались жена Оксана, трехлетний сын и полуторагодовалая дочь. Супруга видела Антона в последний раз 24 октября 2022 года. 7 января Оксане позвонил сослуживец и сообщил о гибели мужа. Прощание с Чугайновым состоится 25 февраля в ДК «Юбилейный». В последний путь Антона проводит военный караул почетным эскортом. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что операция направлена на защиту мирного населения Донбасса. С Антоном Чугайновым простятся 25 февраля Фото: сообщество «Косулинская сельская Управа Администрации БГО» в соцсети «ВКонтакте»

В ходе спецоперации на Украине погиб житель поселка Прохладный Свердловской области Антон Чугайнов. Об этом сообщает Косулинская сельская управа в соцсети «ВКонтакте». «На Украине 7 января, выполняя воинский долг, погиб Антон Чугайнов. Он сражался в селе Червонопоповка (ЛНР)», — говорится в сообщении. Чугайнов имел должность командира стрелкового отделения стрелкового батальона. У мужчины остались жена Оксана, трехлетний сын и полуторагодовалая дочь. Супруга видела Антона в последний раз 24 октября 2022 года. 7 января Оксане позвонил сослуживец и сообщил о гибели мужа. Прощание с Чугайновым состоится 25 февраля в ДК «Юбилейный». В последний путь Антона проводит военный караул почетным эскортом. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что операция направлена на защиту мирного населения Донбасса.