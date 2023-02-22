В ходе спецоперации на Украине погиб житель поселка Прохладный Свердловской области Антон Чугайнов. Об этом сообщает Косулинская сельская управа в соцсети «ВКонтакте».
«На Украине 7 января, выполняя воинский долг, погиб Антон Чугайнов. Он сражался в селе Червонопоповка (ЛНР)», — говорится в сообщении.
Чугайнов имел должность командира стрелкового отделения стрелкового батальона. У мужчины остались жена Оксана, трехлетний сын и полуторагодовалая дочь. Супруга видела Антона в последний раз 24 октября 2022 года. 7 января Оксане позвонил сослуживец и сообщил о гибели мужа.
Прощание с Чугайновым состоится 25 февраля в ДК «Юбилейный». В последний путь Антона проводит военный караул почетным эскортом.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что операция направлена на защиту мирного населения Донбасса.
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