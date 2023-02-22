22 февраля 2023

На Украине погиб солдат из Свердловской области. Фото

В ходе спецоперации погиб Антон Чугайнов из свердловского поселка Прохладный
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
Антон Чугайнов был командиром стрелкового отделения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель поселка Прохладный Свердловской области Антон Чугайнов. Об этом сообщает Косулинская сельская управа в соцсети «ВКонтакте».

«На Украине 7 января, выполняя воинский долг, погиб Антон Чугайнов. Он сражался в селе Червонопоповка (ЛНР)», — говорится в сообщении.

Чугайнов имел должность командира стрелкового отделения стрелкового батальона. У мужчины остались жена Оксана, трехлетний сын и полуторагодовалая дочь. Супруга видела Антона в последний раз 24 октября 2022 года. 7 января Оксане позвонил сослуживец и сообщил о гибели мужа.

Прощание с Чугайновым состоится 25 февраля в ДК «Юбилейный». В последний путь Антона проводит военный караул почетным эскортом.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что операция направлена на защиту мирного населения Донбасса.

С Антоном Чугайновым простятся 25 февраля
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В ходе спецоперации на Украине погиб житель поселка Прохладный Свердловской области Антон Чугайнов. Об этом сообщает Косулинская сельская управа в соцсети «ВКонтакте». «На Украине 7 января, выполняя воинский долг, погиб Антон Чугайнов. Он сражался в селе Червонопоповка (ЛНР)», — говорится в сообщении. Чугайнов имел должность командира стрелкового отделения стрелкового батальона. У мужчины остались жена Оксана, трехлетний сын и полуторагодовалая дочь. Супруга видела Антона в последний раз 24 октября 2022 года. 7 января Оксане позвонил сослуживец и сообщил о гибели мужа. Прощание с Чугайновым состоится 25 февраля в ДК «Юбилейный». В последний путь Антона проводит военный караул почетным эскортом. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что операция направлена на защиту мирного населения Донбасса.
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