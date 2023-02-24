Водитель потерял сознание во время движения: подробности ДТП в Екатеринбурге возле метро Чкаловская

Водитель «Киа» потерял сознание во время движения Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель автомобиля «Киа Рио», пробивший заграждение возле станции метро Чкаловская потерял сознание во время движения. Об это URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель „Киа“, 1982 года рождения, двигаясь со стороны улицы Степана Разина по направлению улицы 8 Марта, потерял сознание во время движения. В результате этого совершил столкновение с двумя транспортными средствами и въехал в ограждение», — сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП водитель «Киа» был госпитализирован. «У мужчины диагностирована черепно-мозговая травма, возможен перелом колена», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП на перекрестке улиц Щорса и 8 Марта в Екатеринбурге. Водитель въехал в заграждение возле метро Чкаловская.