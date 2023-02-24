24 февраля 2023

В екатеринбургском ГИБДД рассказали подробности ДТП с тараном заграждения возле метро. Видео

Водитель потерял сознание во время движения: подробности ДТП в Екатеринбурге возле метро Чкаловская
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, зима, рейд, безопасность, гибдд, маршрутка, дпс
Водитель «Киа» потерял сознание во время движения Фото:

Водитель автомобиля «Киа Рио», пробивший заграждение возле станции метро Чкаловская потерял сознание во время движения. Об это URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель „Киа“, 1982 года рождения, двигаясь со стороны улицы Степана Разина по направлению улицы 8 Марта, потерял сознание во время движения. В результате этого совершил столкновение с двумя транспортными средствами и въехал в ограждение», — сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП водитель «Киа» был госпитализирован. «У мужчины диагностирована черепно-мозговая травма, возможен перелом колена», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП на перекрестке улиц Щорса и 8 Марта в Екатеринбурге. Водитель въехал в заграждение возле метро Чкаловская.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Водитель автомобиля «Киа Рио», пробивший заграждение возле станции метро Чкаловская потерял сознание во время движения. Об это URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель „Киа“, 1982 года рождения, двигаясь со стороны улицы Степана Разина по направлению улицы 8 Марта, потерял сознание во время движения. В результате этого совершил столкновение с двумя транспортными средствами и въехал в ограждение», — сообщили в ГИБДД. В результате ДТП водитель «Киа» был госпитализирован. «У мужчины диагностирована черепно-мозговая травма, возможен перелом колена», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о ДТП на перекрестке улиц Щорса и 8 Марта в Екатеринбурге. Водитель въехал в заграждение возле метро Чкаловская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...