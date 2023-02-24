24 февраля 2023

В Екатеринбурге водитель пострадал в ДТП, протаранив заграждение у метро. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль «Киа Рио» чуть не влетел в здание метро Фото:

Возле станции метро Чкаловская в Екатеринбурге столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Хендай Акцент», в результате ДТП «Киа» пробила заграждение у метро, пострадал водитель. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«На перекрестке Щорса и 8 Марта ДТП. Один из автомобилей влетел в заграждение возле метро Чкаловская», — сообщил очевидец Андрей.

В ГИБДД Екатеринбурга дали предварительный комментарий происшествия корреспонденту URA.RU. «На месте работает экипаж ГИБДД. Предварительно пострадал водитель автомобиля „Киа“», — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

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Возле станции метро Чкаловская в Екатеринбурге столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Хендай Акцент», в результате ДТП «Киа» пробила заграждение у метро, пострадал водитель. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «На перекрестке Щорса и 8 Марта ДТП. Один из автомобилей влетел в заграждение возле метро Чкаловская», — сообщил очевидец Андрей. В ГИБДД Екатеринбурга дали предварительный комментарий происшествия корреспонденту URA.RU. «На месте работает экипаж ГИБДД. Предварительно пострадал водитель автомобиля „Киа“», — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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