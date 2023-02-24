Автомобиль «Киа Рио» чуть не влетел в здание метро Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле станции метро Чкаловская в Екатеринбурге столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Хендай Акцент», в результате ДТП «Киа» пробила заграждение у метро, пострадал водитель. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«На перекрестке Щорса и 8 Марта ДТП. Один из автомобилей влетел в заграждение возле метро Чкаловская», — сообщил очевидец Андрей.

В ГИБДД Екатеринбурга дали предварительный комментарий происшествия корреспонденту URA.RU. «На месте работает экипаж ГИБДД. Предварительно пострадал водитель автомобиля „Киа“», — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.