В Златоусте семья с ребенком осталась без жилья из-за пожара. Фото

26 февраля 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Огонь уничтожил жилой дом полностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожар уничтожил жилой дом в Златоусте (Челябинская область), в результате чего семья с ребенком осталась без крыши над головой. В соцсетях объявлен сбор средств для помощи погорельцам. «Срочно! Нужна помощь! Только что дотла сгорел дом ученицы нашей школы. Девочка осталась в халате и тапках, больше ничего нет!», — сообщается в паблике златоустовской школы №45 в соцсети «ВКонтакте». Неравнодушных горожан просят оказать материальную помощь погорельцам. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожар локализован. «На улице Куйбышева произошло возгорание частного жилого дома и надворных построек. Объявлена локализация. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что на месте ЧП работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Причину пожара установят дознаватели. Паблик «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте»

Пожар уничтожил жилой дом в Златоусте (Челябинская область), в результате чего семья с ребенком осталась без крыши над головой. В соцсетях объявлен сбор средств для помощи погорельцам. «Срочно! Нужна помощь! Только что дотла сгорел дом ученицы нашей школы. Девочка осталась в халате и тапках, больше ничего нет!», — сообщается в паблике златоустовской школы №45 в соцсети «ВКонтакте». Неравнодушных горожан просят оказать материальную помощь погорельцам. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожар локализован. «На улице Куйбышева произошло возгорание частного жилого дома и надворных построек. Объявлена локализация. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что на месте ЧП работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Причину пожара установят дознаватели.