Пожар уничтожил жилой дом в Златоусте (Челябинская область), в результате чего семья с ребенком осталась без крыши над головой. В соцсетях объявлен сбор средств для помощи погорельцам.
«Срочно! Нужна помощь! Только что дотла сгорел дом ученицы нашей школы. Девочка осталась в халате и тапках, больше ничего нет!», — сообщается в паблике златоустовской школы №45 в соцсети «ВКонтакте».
Неравнодушных горожан просят оказать материальную помощь погорельцам. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожар локализован. «На улице Куйбышева произошло возгорание частного жилого дома и надворных построек. Объявлена локализация. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что на месте ЧП работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Причину пожара установят дознаватели.
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