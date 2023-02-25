25 февраля 2023
24 февраля 2023

В Златоусте семья с ребенком осталась без жилья из-за пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Огонь уничтожил жилой дом полностью Фото:

Пожар уничтожил жилой дом в Златоусте (Челябинская область), в результате чего семья с ребенком осталась без крыши над головой. В соцсетях объявлен сбор средств для помощи погорельцам.

«Срочно! Нужна помощь! Только что дотла сгорел дом ученицы нашей школы. Девочка осталась в халате и тапках, больше ничего нет!», — сообщается в паблике златоустовской школы №45 в соцсети «ВКонтакте».

Неравнодушных горожан просят оказать материальную помощь погорельцам. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожар локализован. «На улице Куйбышева произошло возгорание частного жилого дома и надворных построек. Объявлена локализация. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что на месте ЧП работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Причину пожара установят дознаватели.

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Пожар уничтожил жилой дом в Златоусте (Челябинская область), в результате чего семья с ребенком осталась без крыши над головой. В соцсетях объявлен сбор средств для помощи погорельцам. «Срочно! Нужна помощь! Только что дотла сгорел дом ученицы нашей школы. Девочка осталась в халате и тапках, больше ничего нет!», — сообщается в паблике златоустовской школы №45 в соцсети «ВКонтакте». Неравнодушных горожан просят оказать материальную помощь погорельцам. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожар локализован. «На улице Куйбышева произошло возгорание частного жилого дома и надворных построек. Объявлена локализация. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что на месте ЧП работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Причину пожара установят дознаватели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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