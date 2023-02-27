Коммунисты в Пермском крае собирают митинг против роста тарифов ЖКХ

27 февраля 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Депутат Алексей Наборщиков уверяет, что митинг точно состоится Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Чайковском (Пермский край) пройдет согласованный митинг против роста тарифов ЖКХ. Митинг собирает местное отделение партии КПРФ. Выйти на митинг жителей города призвал депутат Законодательного Собрания Алексей Наборщиков на своей странице в соцсетях. «Мы — чайковские коммунисты, по многочисленным просьбам наших жителей приняли решение провести в Чайковском митинг против повышения грабительских тарифов на коммунальные услуги. Заявка согласована. Митинг состоится!», — написал депутат в соцсети «ВКонтакте». Протестное мероприятие пройдет 4 марта в 15:00 на «Площади Победы», указал Алексей Наборщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские коммунисты хотели провести митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Но отменили его.

В Чайковском (Пермский край) пройдет согласованный митинг против роста тарифов ЖКХ. Митинг собирает местное отделение партии КПРФ. Выйти на митинг жителей города призвал депутат Законодательного Собрания Алексей Наборщиков на своей странице в соцсетях. «Мы — чайковские коммунисты, по многочисленным просьбам наших жителей приняли решение провести в Чайковском митинг против повышения грабительских тарифов на коммунальные услуги. Заявка согласована. Митинг состоится!», — написал депутат в соцсети «ВКонтакте». Протестное мероприятие пройдет 4 марта в 15:00 на «Площади Победы», указал Алексей Наборщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские коммунисты хотели провести митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Но отменили его.