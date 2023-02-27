Коммунисты в Пермском крае собирают митинг против роста тарифов ЖКХ

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, красный флаг, советский флаг, флаг ссср, флаг, кпрф, митинг, коммунисты, флаг советского союза
Депутат Алексей Наборщиков уверяет, что митинг точно состоится Фото:

В Чайковском (Пермский край) пройдет согласованный митинг против роста тарифов ЖКХ. Митинг собирает местное отделение партии КПРФ. Выйти на митинг жителей города призвал депутат Законодательного Собрания Алексей Наборщиков на своей странице в соцсетях.

«Мы — чайковские коммунисты, по многочисленным просьбам наших жителей приняли решение провести в Чайковском митинг против повышения грабительских тарифов на коммунальные услуги. Заявка согласована. Митинг состоится!», — написал депутат в соцсети «ВКонтакте».

Протестное мероприятие пройдет 4 марта в 15:00 на «Площади Победы», указал Алексей Наборщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские коммунисты хотели провести митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Но отменили его.

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В Чайковском (Пермский край) пройдет согласованный митинг против роста тарифов ЖКХ. Митинг собирает местное отделение партии КПРФ. Выйти на митинг жителей города призвал депутат Законодательного Собрания Алексей Наборщиков на своей странице в соцсетях. «Мы — чайковские коммунисты, по многочисленным просьбам наших жителей приняли решение провести в Чайковском митинг против повышения грабительских тарифов на коммунальные услуги. Заявка согласована. Митинг состоится!», — написал депутат в соцсети «ВКонтакте». Протестное мероприятие пройдет 4 марта в 15:00 на «Площади Победы», указал Алексей Наборщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские коммунисты хотели провести митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Но отменили его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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