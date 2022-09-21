Пермские коммунисты отменили митинг против повышения цен на проезд

Митинг должен был пройти 25 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермское краевое отделение КПРФ отменило предстоящий митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Он должен был пройти 25 сентября. В партии опасаются, что из-за объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации на акции протеста могут быть провокации. Об этом сторонники партии пишут в соцсетях.

«Митинг отменяется! Уважаемые жители Перми, в связи с объявленной сегодня частичной мобилизацией и возможными провокациями на массовых мероприятиях митинг, запланированный на 25 сентября, отменяется!» — говорится в паблике «Сторонники КПРФ (Пермь и Пермский край)». Однако заявляется, что сбор подписей против очередного повышения цен в городском транспорте продолжается.

Ранее в Перми уже проходил согласованный митинг против повышения цен на проезд. Его организатором выступала КПРФ. Недавно стало известно, что мэрия Перми готовит проект о повышении тарифа проезда в городских автобусах и трамваях с 2023 года. Стоимость проезда планируют увеличить до 39 рублей. В администрации это решение обосновали удорожанием топлива и запчастей.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Главной ее целью является — защита населения Донбасса от агрессии. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.