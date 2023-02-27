27 февраля 2023

В ДТП на трассе под Екатеринбургом пострадали двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате столкновения пострадали три человека, двое из них дети Фото:

На Режевском тракте под Екатеринбургом водитель «УАЗ» выехал на встречку и врезался в Mazda CX-5. В результате столкновения пострадали три человека, двое из них дети, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«„УАЗ“ выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda CX-5. В результате ДТП трое пострадавших в легковушке, двое из них дети — мальчик и девочка 10-ти лет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 27 февраля на 26 километре трассы Екатеринбург — Алапаевск. По словам полицейских, в момент ДТП один из детей сидел на переднем сидении автомобиля без специального детского кресла.

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На Режевском тракте под Екатеринбургом водитель «УАЗ» выехал на встречку и врезался в Mazda CX-5. В результате столкновения пострадали три человека, двое из них дети, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «„УАЗ“ выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda CX-5. В результате ДТП трое пострадавших в легковушке, двое из них дети — мальчик и девочка 10-ти лет», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 27 февраля на 26 километре трассы Екатеринбург — Алапаевск. По словам полицейских, в момент ДТП один из детей сидел на переднем сидении автомобиля без специального детского кресла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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