В ДТП на трассе под Екатеринбургом пострадали двое детей

28 февраля 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

В результате столкновения пострадали три человека, двое из них дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Режевском тракте под Екатеринбургом водитель «УАЗ» выехал на встречку и врезался в Mazda CX-5. В результате столкновения пострадали три человека, двое из них дети, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «„УАЗ“ выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda CX-5. В результате ДТП трое пострадавших в легковушке, двое из них дети — мальчик и девочка 10-ти лет», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 27 февраля на 26 километре трассы Екатеринбург — Алапаевск. По словам полицейских, в момент ДТП один из детей сидел на переднем сидении автомобиля без специального детского кресла.

На Режевском тракте под Екатеринбургом водитель «УАЗ» выехал на встречку и врезался в Mazda CX-5. В результате столкновения пострадали три человека, двое из них дети, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «„УАЗ“ выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda CX-5. В результате ДТП трое пострадавших в легковушке, двое из них дети — мальчик и девочка 10-ти лет», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 27 февраля на 26 километре трассы Екатеринбург — Алапаевск. По словам полицейских, в момент ДТП один из детей сидел на переднем сидении автомобиля без специального детского кресла.