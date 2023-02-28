Депутат челябинского ЗСО поможет участникам СВО пробиться во власть

Челябинский депутат Утарбеков возглавит проект «Время героев Z» по поддержке участников СВО на выборах-2023

Дамир Утарбеков возглавит проект «Время героев Z» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дамир Утарбеков возглавит проект «Время героев Z», на базе которого начнет работать штаб по поддержке участников СВО и волонтеров на выборах 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР).

«МГЕР развернет технологический штаб по сопровождению участников СВО и волонтеров на выборах — 2023. Руководителем проекта „Время героев Z“, на базе которого развернут штаб, станет член политического совета МГЕР, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Дамир Утарбеков», — сообщили в пресс-службе МГЕР.

По словам председателя МГЕР Антона Демидова, технологический штаб будет оказывать необходимую поддержку участникам СВО и волонтерам, работающим в зоне спецоперации. По его мнению, эти люди должны иметь возможность представлять интересы других людей на всех уровнях власти.

С началом спецоперации РФ на Украине Утарбеков несколько раз приезжал в Донбасс. Он находился в Мариуполе в день проведения референдумов, по результатам которых освобожденные территории вошли в состав РФ. В МГЕР Утарбеков отвечает за связь с молодыми депутатами и региональными отделениями ЕР, а также координацию работы организации в субъектах РФ.

О том, что участники СВО будут в числе кандидатов от партии «Единая Россия» в середине января заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», руководитель центрального исполкома Александр Сидякин. Генерал Андрей Гурулев в свою очередь отметил, что бойцы обладают всеми необходимыми компетенциями для работы в системе власти.