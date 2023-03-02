В Перми из-за пожара в жилом доме эвакуировали людей. Видео

03 марта 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Во время пожара пять человек эвакуировались из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермякам пришлось эвакуироваться из-за пожара в жилом доме по шоссе Космонавтов в Перми. Видео пожара, произошедшего в ночь на 3 марта, опубликовали очевидцы в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС по Пермскому краю сообщили, что информация о загорании жилого дома поступила на пульт дежурного в 02:49, на место выезжали 36 человек личного состава и восемь единиц техники. «На пожаре спасен один человек, его разбудила соседка. Всего из жилого дома эвакуировались пятеро человек. Погибших и пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе регионального МЧС. Площадь пожара составила около 98 квадратных метров. Полностью потушить огонь пожарным удалось в половине пятого утра.

Пермякам пришлось эвакуироваться из-за пожара в жилом доме по шоссе Космонавтов в Перми. Видео пожара, произошедшего в ночь на 3 марта, опубликовали очевидцы в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС по Пермскому краю сообщили, что информация о загорании жилого дома поступила на пульт дежурного в 02:49, на место выезжали 36 человек личного состава и восемь единиц техники. «На пожаре спасен один человек, его разбудила соседка. Всего из жилого дома эвакуировались пятеро человек. Погибших и пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе регионального МЧС. Площадь пожара составила около 98 квадратных метров. Полностью потушить огонь пожарным удалось в половине пятого утра.