Челябинцам запретили пользоваться квадрокоптерами

Запрет ввели до снятия режима «уровень базовой готовности» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинской области запретили пользоваться квадрокоптерами и дронами. Как сообщила URA.RU министра общественной безопасности региона Светлана Костина, запрет связан с введением в регионе базового режима.

«Запрет установлен решением оперативного штаба Челябинской области от 7 февраля 2023 года на период до снятия режима „уровень базовой готовности“», — сообщила URA.RU Костина.

Министр отметила, что за нарушение запрета последует уголовная ответственность. По ее словам, желающие воспользоваться дроном или квадрокоптером нарушат сразу несколько законов РФ.

По данным URA.RU, избежать ответственности при использовании летательных аппаратов можно в случае, принадлежности к подразделениям федеральных властных структур, региональным и муниципальным властям, подведомственным властным органам учреждениям, а также предприятиям, выполняющих гособоронзаказ. Кроме того, запрет не распространяется на организации, контролирующие работу объектов инфраструктуры.