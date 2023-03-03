Пастуху оторвало руки на полигоне в Ставрополье

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Пастух подобрал неизвестный взрывоопасный предмет с земли (фото из архива) Фото:

Неизвестный предмет взорвался в руках пастуха, когда он подобрал его на военном полигоне, и оторвал ему две руки. Инцидент произошел на полигоне 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.

«Пастух пришел на полигон пасти коров и поднял с земли неизвестный предмет, он взорвался у него в руках. Пострадавшему оторвало обе руки», — передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. Уточняется, что рядом с военным полигоном находится хутор Новокавказский, где работает потерпевший. Врачи оказывают пострадавшему медицинскую помощь. На полигоне началась проверка.

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Неизвестный предмет взорвался в руках пастуха, когда он подобрал его на военном полигоне, и оторвал ему две руки. Инцидент произошел на полигоне 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. «Пастух пришел на полигон пасти коров и поднял с земли неизвестный предмет, он взорвался у него в руках. Пострадавшему оторвало обе руки», — передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. Уточняется, что рядом с военным полигоном находится хутор Новокавказский, где работает потерпевший. Врачи оказывают пострадавшему медицинскую помощь. На полигоне началась проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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