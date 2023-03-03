Солистка группы «Винтаж» рассказала, что больше всего ее впечатлило в Кургане. Фото, видео

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева высказалась, что в Кургане ей больше всего понравились люди

04 марта 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Солистка группы «Винтаж» выступила впервые в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала журналистам, что в Кургане ей больше всего запомнились и понравились люди. Концерт состоялся в субботу в торгово-развлекательном центре «ГиперСити», на него пришли несколько сотен курганцев. «Я первый раз в Кургане, для меня большая честь разделить эту весну вместе с вами. Спасибо каждому, кто пришел. Мне кажется, получился теплый весенний день. Спасибо, что забыли все свои дела и пришли ко мне, я буду помнить это всегда. Самое яркое впечатление от города — это жители Кургана», — рассказала солистка «Винтаж» журналистам после концерта. Во время выступления Анна Плетнева озвучила, что город навсегда останется в ее сердце. После концерта певица спросила у журналистов и поклонников, какие места можно посетить в Кургане до выезда в аэропорт. Ей посоветовали побывать на главной площади и набережной. Ранее возле «ГиперСити» запретили стоянку машин 4 марта. Бесплатный концерт группы «Винтаж» состоялся в рамках фестиваля «Весна в Кургане». Помимо выступления, для посетителей организовали конкуры, показ весенней коллекции одежды и различные мастер-классы. При входе в ТРЦ стояли полицейские, внутри дежурили сотрудники Росгвардии Владислав Грозный, URA.RU

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала журналистам, что в Кургане ей больше всего запомнились и понравились люди. Концерт состоялся в субботу в торгово-развлекательном центре «ГиперСити», на него пришли несколько сотен курганцев. «Я первый раз в Кургане, для меня большая честь разделить эту весну вместе с вами. Спасибо каждому, кто пришел. Мне кажется, получился теплый весенний день. Спасибо, что забыли все свои дела и пришли ко мне, я буду помнить это всегда. Самое яркое впечатление от города — это жители Кургана», — рассказала солистка «Винтаж» журналистам после концерта. Во время выступления Анна Плетнева озвучила, что город навсегда останется в ее сердце. После концерта певица спросила у журналистов и поклонников, какие места можно посетить в Кургане до выезда в аэропорт. Ей посоветовали побывать на главной площади и набережной. Ранее возле «ГиперСити» запретили стоянку машин 4 марта. Бесплатный концерт группы «Винтаж» состоялся в рамках фестиваля «Весна в Кургане». Помимо выступления, для посетителей организовали конкуры, показ весенней коллекции одежды и различные мастер-классы.