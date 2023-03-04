Жители Магнитогорска (Челябинская область) пожаловались на глыбу льда, которая свисает с крыши над пешеходной зоной. Они просят управляющую компанию очистить крышу от снега, чтобы избежать ЧП.
«Уважаемая управляющая компания левого берега, вы ждете когда произойдет беда? Завтра понедельник, дети пойдут в школу. Прям над тротуаром висит пласт льда по адресу Фрунзе, 23А», — сообщается в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
В Магнитогорске уже было возбуждено уголовное дело по факту травмирования упавшим с крыши льдом ребенка. Это случилось 27 февраля, когда женщина с двумя детьми шла домой. Лед упал с крыши дома, удар пришелся на младшего ребенка, которого мать несла на руках. В больницу женщина с ребенком поехали на скорой помощи, там мальчику диагностировали ушиб и отправили домой. Ночью малышу стало плохо. Ребенка госпитализировали, томография показала перелом теменной кости.
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