На трассе М5-Урал в Челябинской области введено ограничение движения из-за непогоды. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада 6 марта с 04:30 до 12:00 на трассе М5-Урал на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси. Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.
На опасных участках дежурят 16 экипажей ДПС и 35 единиц дорожной техники. Водители в соцсетях сообщают о накате, снежной каше и нулевой видимости на трассе.
В Челябинской области на 6 марта объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, ночью и днем в понедельник ожидается мокрый снег, временами с дождем, метели, гололед, порывы ветра до 16-21 метра в секунду.
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