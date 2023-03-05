Водители сообщают о нулевой видимости на трассе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На трассе М5-Урал в Челябинской области введено ограничение движения из-за непогоды. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада 6 марта с 04:30 до 12:00 на трассе М5-Урал на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси. Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.

На опасных участках дежурят 16 экипажей ДПС и 35 единиц дорожной техники. Водители в соцсетях сообщают о накате, снежной каше и нулевой видимости на трассе.

В Челябинской области на 6 марта объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, ночью и днем в понедельник ожидается мокрый снег, временами с дождем, метели, гололед, порывы ветра до 16-21 метра в секунду.

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