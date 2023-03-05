05 марта 2023
04 марта 2023

Пермячка победила Фонд соцстрахования в споре о производственной травме

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Дмитрию Зыкову. Челябинск , клетка, решетка, суд, табаков александр
Суд признал правоту пострадавшей Фото:

В Перми сотрудница медсанчасти ФСИН добилась в суде права на компенсацию морального вреда, против чего выступал Фонд социального страхования РФ. Еще в декабре 2021 года она сломала плечо, упав в тамбуре здания, где работала. Произошло это за 10 минут до начала рабочего дня, поэтому в Фонде решили, что это не является производственной травмой, рассказали в Пермском краевом суде.

«Комиссией работодателя происшествие было признано несчастным случаем на производстве. Вместе с тем, Фонд социального страхования РФ посчитал, что травма не является страховым случаем, поскольку работник не находилась при исполнении трудовых обязанностей в момент ее получения», — говорится на сайте суда.

Пострадавшая с мнением Фонда не согласилась. Суд признал полученную ей травму страховым случаем на производстве и взыскал с работодателя компенсацию морального вреда — 300 тысяч рублей.

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В Перми сотрудница медсанчасти ФСИН добилась в суде права на компенсацию морального вреда, против чего выступал Фонд социального страхования РФ. Еще в декабре 2021 года она сломала плечо, упав в тамбуре здания, где работала. Произошло это за 10 минут до начала рабочего дня, поэтому в Фонде решили, что это не является производственной травмой, рассказали в Пермском краевом суде. «Комиссией работодателя происшествие было признано несчастным случаем на производстве. Вместе с тем, Фонд социального страхования РФ посчитал, что травма не является страховым случаем, поскольку работник не находилась при исполнении трудовых обязанностей в момент ее получения», — говорится на сайте суда. Пострадавшая с мнением Фонда не согласилась. Суд признал полученную ей травму страховым случаем на производстве и взыскал с работодателя компенсацию морального вреда — 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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