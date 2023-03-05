Пермячка победила Фонд соцстрахования в споре о производственной травме

Суд признал правоту пострадавшей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми сотрудница медсанчасти ФСИН добилась в суде права на компенсацию морального вреда, против чего выступал Фонд социального страхования РФ. Еще в декабре 2021 года она сломала плечо, упав в тамбуре здания, где работала. Произошло это за 10 минут до начала рабочего дня, поэтому в Фонде решили, что это не является производственной травмой, рассказали в Пермском краевом суде.

«Комиссией работодателя происшествие было признано несчастным случаем на производстве. Вместе с тем, Фонд социального страхования РФ посчитал, что травма не является страховым случаем, поскольку работник не находилась при исполнении трудовых обязанностей в момент ее получения», — говорится на сайте суда.

Пострадавшая с мнением Фонда не согласилась. Суд признал полученную ей травму страховым случаем на производстве и взыскал с работодателя компенсацию морального вреда — 300 тысяч рублей.