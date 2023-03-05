05 марта 2023

На новый автобусный маршрут Перми ищут водителей на зарплату от 80 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр тестового образца электробуса главой города Шуваловым Вадимом. Сургут, водитель автобуса, руль, элетробус, руки на руле
Водители нужны на новый городской маршрут, который свяжет ЖК «Погода» с центром города Фото:

В Перми ищут водителей электробусов, которые будут работать на новом автобусном маршруте города. Зарплату обещают от 80 тысяч рублей. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс».

«Предприятие „Пермгорэлектротранс“ проводит набор на обучение и работу водителей электробуса. Планируется, что электробусы будут работать на новом автобусном маршруте, который свяжет жилой комплекс „Погода“ с центром города. Маршрут пройдет по улицам Уинской, Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской и Луначарского. Конечной остановкой станет станция „Пермь-II“», — сообщили URA.RU в «Пермгорэлектротранс».

Будущим водителям предприятие предлагает зарплату от 80 тысяч рублей, обучение за счет предприятия, трудоустройство на время обучения и индивидуальный график занятий в удобное время. Иногородним сотрудникам предоставят жилье. Кроме того, в компании обещают компенсацию детского отдыха и доставку служебным транспортом до места работы. Рассматривать будут только кандидатов, достигших 21-летия. Также, работать нужно будет либо 4/1 в первую смену либо 4/2 во вторую смену. Продолжительность смены — 8 часов.

На данный момент муниципальный перевозчик обслуживает все трамвайные и восемь автобусных маршрутов — №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62 и №63. На предприятии работает более 1100 сотрудников.

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В Перми ищут водителей электробусов, которые будут работать на новом автобусном маршруте города. Зарплату обещают от 80 тысяч рублей. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс». «Предприятие „Пермгорэлектротранс“ проводит набор на обучение и работу водителей электробуса. Планируется, что электробусы будут работать на новом автобусном маршруте, который свяжет жилой комплекс „Погода“ с центром города. Маршрут пройдет по улицам Уинской, Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской и Луначарского. Конечной остановкой станет станция „Пермь-II“», — сообщили URA.RU в «Пермгорэлектротранс». Будущим водителям предприятие предлагает зарплату от 80 тысяч рублей, обучение за счет предприятия, трудоустройство на время обучения и индивидуальный график занятий в удобное время. Иногородним сотрудникам предоставят жилье. Кроме того, в компании обещают компенсацию детского отдыха и доставку служебным транспортом до места работы. Рассматривать будут только кандидатов, достигших 21-летия. Также, работать нужно будет либо 4/1 в первую смену либо 4/2 во вторую смену. Продолжительность смены — 8 часов. На данный момент муниципальный перевозчик обслуживает все трамвайные и восемь автобусных маршрутов — №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62 и №63. На предприятии работает более 1100 сотрудников.
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