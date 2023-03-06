Главный вуз на Урале взвинтил цены на обучение

Стоимость обучения в УрФУ выросла на 10-50 тысяч рублей

Стоимость обучения в УрФУ в среднем выросла на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) утвердило новый прайс на образовательные программы в вузе. Тарифы начнут действовать со следующего учебного года. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции.

Согласно приказу, стоимость обучения в среднем выросла на сумму от 10 до 50 тыс. рублей. Резко подскочила цена по IT-направлениям. Например «Информатика и вычислительная техника» или «Информационные безопасности» цена выросла до 222 тыс. рублей в год для первокурсников. Ранее цена за обучение составляла 175 тыс. рублей.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УрФУ. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что некоторые российские вузы повысили цены на обучение в связи с приказом Минобрнауки РФ. Согласно документу, цены на коммерческие места не могут быть ниже минимальных затрат на бюджетное обучение.