Силовики проверят свердловскую больницу, где мужчина полз на коленях к кабинету врача

Региональный СК проверит инцидент в травмпункте в Каменске-Уральском Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городе Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи устанавливают обстоятельства инцидента в местном травмпункте, где мужчина был вынужден ползти на четвереньках к кабинету врача. Об этом URA.RU сообщили в территориальном следственном отделе СК России по Свердловской области.

«Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в травмпункте города Каменск-Уральского мужчина, получивший травму, был вынужден добираться до кабинета врача на четвереньках, поскольку в данном медучреждении ему якобы не была выделена коляска. По данному сообщению в средствах массовой информации территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. В рамках проверочных мероприятий сотрудниками СКР будут установлены все обстоятельства случившегося, указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в паблике «ВКонтакте» «Типичный Каменск-Уральский» появилось видео, на котором мужчина на коленях ползет по лестнице на прием к врачу, так как ему не дали коляску для транспортировки. В региональном минздраве заявили, что вся помощь была оказана пациенту в полном объеме.