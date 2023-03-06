В Минздраве объяснили, почему свердловчанину пришлось на коленях ползти к кабинету врача

Свердловский минздрав: пациенту была предоставлена коляска для транспортировки

В региональном минздраве отметили, что пациенту была оказана медпомощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском минздраве URA.RU заявили, что пациенту, который на коленях полз на прием к врачу, была оказана вся необходимая первичная помощь. Более того, в медучреждении пациенту предоставили коляску для передвижения. Инцидент произошел в травмпункте в Каменске-Уральском.

«Пациенту на видео коляска также была предоставлена сразу же по просьбе его родственников. Ему была предложена госпитализация в круглосуточный стационар. От транспортировки на скорой помощи пациент отказался и направился в стационар на личном автомобиле. До машины его перевозили на коляске по пандусу. На момент обращения за коляской пациент уже находился в приемном покое травмпункта в сопровождении четверых родственников», — сказано в сообщении пресс-службы регионального минздрава.

Ранее URA.RU писало, что свердловчанин с травмой ног был вынужден ползти до кабинета врача. По словам родственников, мужчине было отказано в предоставлении коляски.