В Минздраве объяснили, почему свердловчанину пришлось на коленях ползти к кабинету врача

Свердловский минздрав: пациенту была предоставлена коляска для транспортировки
© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница, инвалидное кресло
В региональном минздраве отметили, что пациенту была оказана медпомощь Фото:

В свердловском минздраве URA.RU заявили, что пациенту, который на коленях полз на прием к врачу, была оказана вся необходимая первичная помощь. Более того, в медучреждении пациенту предоставили коляску для передвижения. Инцидент произошел в травмпункте в Каменске-Уральском.

«Пациенту на видео коляска также была предоставлена сразу же по просьбе его родственников. Ему была предложена госпитализация в круглосуточный стационар. От транспортировки на скорой помощи пациент отказался и направился в стационар на личном автомобиле. До машины его перевозили на коляске по пандусу. На момент обращения за коляской пациент уже находился в приемном покое травмпункта в сопровождении четверых родственников», — сказано в сообщении пресс-службы регионального минздрава.

Ранее URA.RU писало, что свердловчанин с травмой ног был вынужден ползти до кабинета врача. По словам родственников, мужчине было отказано в предоставлении коляски.

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В свердловском минздраве URA.RU заявили, что пациенту, который на коленях полз на прием к врачу, была оказана вся необходимая первичная помощь. Более того, в медучреждении пациенту предоставили коляску для передвижения. Инцидент произошел в травмпункте в Каменске-Уральском. «Пациенту на видео коляска также была предоставлена сразу же по просьбе его родственников. Ему была предложена госпитализация в круглосуточный стационар. От транспортировки на скорой помощи пациент отказался и направился в стационар на личном автомобиле. До машины его перевозили на коляске по пандусу. На момент обращения за коляской пациент уже находился в приемном покое травмпункта в сопровождении четверых родственников», — сказано в сообщении пресс-службы регионального минздрава. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин с травмой ног был вынужден ползти до кабинета врача. По словам родственников, мужчине было отказано в предоставлении коляски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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