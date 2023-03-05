05 марта 2023

В свердловской больнице пациенту пришлось на коленях ползти к кабинету врача. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В свердловском травмпункте мужчине отказали выдать коляску. Из-за этого ему пришлось ползти на прием к врачу Фото:

В травмпункте Каменска-Уральского (Свердловская область) мужчина с травмой ног был вынужден ползти до кабинета врача, так как в медучреждении ему отказались предоставить коляску. В региональном минздраве проверяют поступившую информацию.

«Мужу отказались выдать коляску. Он был трезв, но идти не мог из-за случайного падения. Коляску выдали только после приема», — сообщает паблик «ВКонтакте» «Типичный Каменск-Уральский».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Там сообщили, что сейчас ведомство проверяет данную информацию. «По видео непонятно, где это происходит. Если факт подтвердится, будет назначена служебная проверка», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в городской поликлинике № 1 в Каменске-Уральском образовалась очередь из пациентов. Очередь была сформирована на забор анализа крови.

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В травмпункте Каменска-Уральского (Свердловская область) мужчина с травмой ног был вынужден ползти до кабинета врача, так как в медучреждении ему отказались предоставить коляску. В региональном минздраве проверяют поступившую информацию. «Мужу отказались выдать коляску. Он был трезв, но идти не мог из-за случайного падения. Коляску выдали только после приема», — сообщает паблик «ВКонтакте» «Типичный Каменск-Уральский». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Там сообщили, что сейчас ведомство проверяет данную информацию. «По видео непонятно, где это происходит. Если факт подтвердится, будет назначена служебная проверка», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в городской поликлинике № 1 в Каменске-Уральском образовалась очередь из пациентов. Очередь была сформирована на забор анализа крови.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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