В свердловском травмпункте мужчине отказали выдать коляску. Из-за этого ему пришлось ползти на прием к врачу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В травмпункте Каменска-Уральского (Свердловская область) мужчина с травмой ног был вынужден ползти до кабинета врача, так как в медучреждении ему отказались предоставить коляску. В региональном минздраве проверяют поступившую информацию.

«Мужу отказались выдать коляску. Он был трезв, но идти не мог из-за случайного падения. Коляску выдали только после приема», — сообщает паблик «ВКонтакте» «Типичный Каменск-Уральский».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Там сообщили, что сейчас ведомство проверяет данную информацию. «По видео непонятно, где это происходит. Если факт подтвердится, будет назначена служебная проверка», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в городской поликлинике № 1 в Каменске-Уральском образовалась очередь из пациентов. Очередь была сформирована на забор анализа крови.