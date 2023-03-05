В травмпункте Каменска-Уральского (Свердловская область) мужчина с травмой ног был вынужден ползти до кабинета врача, так как в медучреждении ему отказались предоставить коляску. В региональном минздраве проверяют поступившую информацию.
«Мужу отказались выдать коляску. Он был трезв, но идти не мог из-за случайного падения. Коляску выдали только после приема», — сообщает паблик «ВКонтакте» «Типичный Каменск-Уральский».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Там сообщили, что сейчас ведомство проверяет данную информацию. «По видео непонятно, где это происходит. Если факт подтвердится, будет назначена служебная проверка», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в городской поликлинике № 1 в Каменске-Уральском образовалась очередь из пациентов. Очередь была сформирована на забор анализа крови.
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