Конфликт на Украине управляется из США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Это конечно шутка, что это рука невидимая. Она видимая — это рука США. Они не хотят завершения конфликта, они хотят войны и делают все для продолжения конфликта», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что невидимые силы пытаются затянуть конфликт на Украине. Он отметил, что есть «невидимая рука», которая «способствует эскалации» украинского конфликта, передает «
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